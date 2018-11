La OCU tilda de "bochornosa" la decisión

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución definitiva que ha tomado este martes el Tribunal Supremo, que ha decidido con 15 votos frente a 13 que los clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), y la ha calificado de "bochornosa" por perjudicar a más de 12 millones de familias en España.

Para la OCU se trata de una sentencia "inaudita" que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.

Por ello, la organización de consumidores considera que esta sentencia pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y que crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad. "Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad", dice en un comunicado.

Ante esta situación, la OCU ha pedido la dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Díez Picazo, de forma inmediata "por la nefasta gestión de esta sentencia sin precedentes que en tiempo récord ha doblado el pulso de la verdadera justicia". No obstante, la organización todavía es optimista y espera que, al igual que sucedió en el caso de las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) rectifique la sentencia del Supremo.

Además, la OCU ha recordado que, para ellos, el problema de fondo está en la aplicación de un impuesto socialmente "injusto". "El AJD penaliza a todos aquellos que no tienen otra vía para adquirir la vivienda que recurrir a la hipoteca", subraya.

Facua considera una "absoluta aberración" la decisión del Supremo

La organización de consumidores Facua Consumidores en Acción considera que la decisión del Tribunal Supremo es una "absoluta aberración" y denuncia que el alto tribunal le hace "un gran favor a los banqueros".

"No nos sorprende en absoluto, ya que era una de las posibilidades que barajábamos con mayor nivel de probabilidad", ha dicho a EFE el portavoz de Facua, Rubén Sánchez,

Para Facua, el Supremo ha actuado "de la misma manera" que en el caso de las cláusula suelo. "Se ha tomado una decisión que nos parece sencillamente política, impropia del poder judicial, una decisión que supone salvar a la banca de abonar miles de millones de euros. Además de lo aberrante que es rectificar una sentencia del propio Tribunal Supremo que era absolutamente clara, que no dejaba lugar a dudas y no tenía resquicios en cuanto a la posible interpretación", ha destacado Sánchez.

La PAH ve "indignante" que el Supremo se pliegue a "presión del lobby financiero"

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, ha tildado hoy de "indignante" la rectificación del Tribunal Supremo, al que ha acusado de plegarse a los intereses y la "presión del lobby financiero e inmobiliario".

En declaraciones a Efe, Delgado ha considerado que este cambio de criterio en el TS es un "reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros". "No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello hay que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por los ciudadanos y no por los grupos de presión", ha añadido la portavoz de la PAH.

Delgado ha insistido en que la actual legislación "da sobreprotección a las entidades financieras y no protege a las familias" y por eso cree que "es una estafa hipotecaria".

En este sentido, la portavoz de la PAH ha confiado en que Europa "escarmiente y dé un varapalo a la justicia española, como ya lo hizo con las cláusulas abusivas, y el tiempo dé la razón a las familias". "Ya fue indecente que se replantearan la sentencia que daba la razón a los consumidores, pero ahora, que le den la razón a la banca, es más que indecente y no puede ser que no se tenga en cuenta la parte de los consumidores", ha criticado Delgado.

Para la portavoz de la plataforma, habría que "mirar qué está pasando aquí con las entidades financieras y el gran lobby inmobiliario con la justicia española".

"Saldremos a la calle a denunciar esta situación porque no puede ser que a la parte más vulnerable de un contrato hipotecario se la haga responsable de esta situación. Nosotros que tratamos con familias vulnerables que no han podido pagar su hipoteca, con cláusulas abusivas, lo que dicen ahora es que esta ley hipotecaria es una estafa", ha abundado la portavoz de la PAH.

Delgado ha recordado que la PAH inició ayer movilizaciones en toda España para exigir la reforma de la ley hipotecaria y ahora ha anunciado que irán ante el Tribunal Supremo a denunciar esta situación.