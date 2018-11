La banca registra ganancias en Bolsa en espera de las noticias del Supremo

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ya ha comenzado a deliberar si confirma o revoca la nueva doctrina sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, según la cual sería la banca y no el cliente la que debe asumir el pago del tributo. Además, tiene que determinar si hay o no retroactividad. A la espera de la decisión, que puede que no se conozca hoy, dado que son 28 los magistrados reunidos al estar ausentes tres e los 31 que conforman la Sala, los bancos registran ganancias en Bolsa.

Bankia es el que más gana, un 2,6%; seguido de Sabadell, que se anota un 1,5%. BBVA y CaixaBank suman en torno al 1,3%. Bankinter y Santander registran subidas más moderadas, del 0,8% y del 0,4%, respectivamente.

Fuentes de la Sala han señalado a Europa Press que el debate se prevé intenso y que muy probablemente se extenderá hasta la tarde y podría incluso exigir la convocatoria de una nueva sesión para el martes.

La banca confía en que, si efectivamente han de ser las entidades las que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, sea solamente a partir de ahora. De decidir la Sala que hay retroactividad, dado que el impuesto prescribe a los cuatro años, podrían reclamar todos aquellos que hayan suscrito un préstamo hipotecario en ese plazo.

La agencia de medición de riesgos Moody's cree que lo más probable es que la banca acabe pagando sólo en las nuevas hipotecas, pero en caso de que la retroactividad se ampliara hasta cuatro años, la factura ascendería a 2.300 millones de euros. El golpe que supondría para la banca ha provocado caídas en Bolsa en las últimas semanas, con pérdidas para el sector de 5.000 millones de euros.

Una vez que el Supremo aclare definitivamente quién debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, la nueva Ley Hipotecaria cuya ponencia estudia la Comisión de Economía del Congreso, fijará qué gastos debe pagar el banco y cuáles el comprador al adquirir un inmueble, al tiempo que establecerá que la dación en pago sea voluntaria.