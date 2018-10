Trabajo obliga a que 12.000 falsos autónomos coticen como asalariados

Desde el Gobierno sostienen que los autónomos solo conseguirán pensiones dígnas cotizando más de lo que lo hacen. Sobre todo, aquellos que ganan más y cotizan por la base mínima. Los datos de la Seguridad Social indican que casi ocho de cada diez cotizantes en el Régimen Especial de Autónomos (RETA) cotizan por la base mínima de este sistema. Esto es, como si obtuvieran unos ingresos mensuales de 932 euros al mes. Lo que da una idea de la clara infracotización del colectivo.

Sin embargo, la mayoría de estos trabajadores no está de acuerdo con aumentar su cotización. Según una encuesta realizada por la Federación de Asociaciones de Trabajadores autónomos (ATA), casi el 70% de los encuestados cotizaba por base mínima; el 22,4% entre la mínima y 2.000 euros al mes; el 6,2% cotiza por ganancias mensuales superiores a 2.000 euros y un 3,2% no sabía o no contestó.

Según esta encuesta, el 71,2% de los que dijeron cotizar por la base mínima en esta encuesta, lo hacen porque no pueden permitirse pagar más a la Seguridad Social. Mientras que el 27,3% sí podría permitírselo pero no eleva su base de cotización simplemente porque no quiere. Un 1,5% no saben porqué pagan lo mínimo.

De entre los que dijeron que no suben su base porque no quieren, cuatro de cada diez declararon que tenían seguros para la vejez o planes privados de pensiones. Un tercio restante dijo no pagar más por no confiar en el sistema público de pensiones y un 22% no dio ninguna razón concreta para no cotizar más, aunque podría permitírselo.

Dicho esto, la encuesta plantea cómo ven el anuncio del Gobierno de subir las cotizaciones para cobrar pensiones más dignas, ante lo que el 81% manifestó su rechazo y solo el 11% lo aceptaría. Incluso, el 64% vería mal que la base mínima subiera entre 3 y 4 euros al mes, que es la media de la actualización de bases de los últimos años.