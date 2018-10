Italia no permite a Ryanair y a Wizz Air cobrar por el equipaje de mano

La autoridad garante de la competencia del mercado en Italia informó hoy de que no permitirá a las aerolíneas de bajo coste Ryanair y Wizz Air cobrar a sus clientes un suplemento por el equipaje de mano en cabina a partir del 1 de noviembre.



La autoridad publicó un comunicado en el que explica que "ha ordenado provisionalmente la suspensión de la nueva política de equipaje por parte de las aerolíneas de bajo coste Ryanair y Wizz Air, que entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2018".



La nota subraya que, de acuerdo con la nueva política de ambas compañías, a partir del 1 de noviembre los pasajeros solo podrán llevar gratis consigo una pequeña bolsa que pueda ser colocada en el espacio situado debajo de los asientos. Si quieren llevar equipaje de mano en cabina, tendrán que pagar un cargo adicional.



La autoridad italiana considera que este sobrecoste debería estar incluido en la tarifa estándar porque aplicarlo después es "una representación falsa del precio real del billete" y "no permite la comparación real con las tarifas de las demás compañías", por lo que se está "engañando al consumidor".



Tras esta decisión, en Italia "Ryanair y Wizz Air deberán suspender temporalmente todas las acciones dirigidas a solicitar un suplemento a la tarifa estándar" para el transporte de maletas pequeñas y deberán proporcionar a los clientes de forma gratuita un espacio para ellas en cabina o en la bodega. Las dos aerolíneas tienen ahora cinco días para notificar a la autoridad italiana las medidas adoptadas en cumplimiento de la decisión.



La aerolínea irlandesa Ryanair y la compañía de bajo coste húngara Wizz Air tienen previsto implementar desde mañana su nueva política de equipaje de mano a bordo de la cabina, con la que buscan reducir los retrasos.



Ryanair obligará a los clientes a pagar por las maletas de hasta 10 kg que introduzcan en la cabina, algo que hasta ahora era gratuito, mientras que Wizz Air permitirá introducir una maleta en la cabina a aquellos clientes que cuenten con el servicio prioritario (los que no lo tengan solo podrán introducir un bulto) y se podrá facturar una maleta de 10 kg desde 7 euros.