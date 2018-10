Endesa defiende ante la CNMV la ampliación de vida de sus centrales

Endesa ha defendido ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la ampliación de la vida útil de sus centrales a requerimiento del supervisor. La eléctrica argumenta a favor de extender a 30 años la vida útil de sus centrales eólicas y fotovoltaicas y hasta 100 años la de sus centrales hidroeléctricas. La CNMV ha pedido explicaciones a la eléctrica que preside Borja Prado sobre la vida útil de sus centrales y otros aspectos relacionados con sus cuentas de 2017 y 2018.

El supervisor pregunta por la extensión a 30 años de la vida útil de las centrales fotovoltaicas y eólicas. Endesa contesta que ha contado con un informe externo y con estudios técnicos internos que permiten concluir que con el mantenimiento adecuado se alcanza esa vida útil, que supuso un ahorro de 21 millones en amortizaciones en 2017.

En cuanto a las centrales hidroeléctricas, Endesa se ha ahorrado 42 millones en amortizaciones al extender de 65 a 100 años la vida útil de la obra civil y de 35 a 50 años la del equipo electromecánico. De nuevo, Endesa cita informes internos y externos para defender ese alargamiento. “Una planta de 70 años de antigüedad no requiere más atención ni más coste o inversión que una planta de 30 años de antigüedad. Igualmente, tampoco es un hecho que una planta de 70 años de antigüedad requiera de más atención hoy que hace 40 años”, dice en su respuesta a la CNMV. La compañía señala que, a cierre de 2017, en España tenía 29 instalaciones de producción hidroeléctrica con un valor neto contable de 33 millones a las que aplica una vida útil de 100 años a la obra civil.

El supervisor también plantea a Endesa si no debe considerar como indicios de deterioro de valor de sus centrales nucleares, térmicas y de ciclo combinado tanto la nueva política energética del Gobierno como las recientes compraventas de centrales a precios bajos. La compañía no ve razón para ello argumentando que esas operaciones no se consideran una referencia válida y que la política energética del Gobierno es a medio y largo plazo y aún está por concretar.