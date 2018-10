Los bandazos judiciales frenan la venta de hipotecas

La opinión de los notarios. Los notarios están informando desde el jueves a los usuarios que acuden a firmar una hipoteca sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que es el banco quien debe pagar el impuesto sobre las hipotecas y no el cliente. Aunque también avisan de que esto puede volver a cambiar. Ante ello, y una vez alertados, dejan al cliente que elija hasta que se resuelva esta laguna jurídica. Según diversas fuentes en España hay en la actualidad ocho millones de hipotecas.

Más comisiones e hipotecas más caras. La banca no lo duda. Mantiene que no pueden perder rentabilidad si finalmente se confirman que es ella la que tiene que asumir el coste del impuesto de actos jurídicos documentales. Ante ello, asegura que subirá las comisiones y el precio de las hipotecas con lo que compensará este nuevo gasto a partir de ahora, ya que estas instituciones están convencidas de que el nuevo criterio tributario no será retroactivo. Además, recalca que en su caso es Hacienda quien debería hacerse cargo de este tributo.