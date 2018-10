Las ‘startups’ urgen mejoras fiscales de las ‘stock option’ y en la tributación de autónomos

Fundadores de startups e inversores piden al Gobierno español ser “más ambicioso” después de que Pedro Sánchez anunciara el pasado viernes en South Summit las primeras medidas para que España sea una “una nación emprendedora”. El presidente del Ejecutivo apuntó que reconocerán legalmente la “singularidad jurídica” de estas empresas, con incentivo fiscal de la inversión en I+D+i y los llamados crédito fiscales; que potenciarán la conectividad entre las incubadoras y aceleradoras, y que impulsarán la celebración de más encuentros y foros nacionales e internacionales que permitan reforzar el contacto con inversores y talento. “Un buen comienzo, pero insuficiente”, reconoce la mayoría de ellos.

Una de las voces más críticas es la de Bernardo Hernández, que, además de haber sido un alto directivo en Google y Yahoo, ha participado en Tuenti, Idealista.com, Floresfrescas, StepOne o 11870.com. “Las medidas anunciadas son buenas, pero son casi anecdóticas en comparación con lo que este Gobierno ha hecho desde algunos ministerios en contra del ecosistema emprendedor español”. En su opinión, de poco vale la transferibilidad del I+D+i anunciada por Sánchez “cuando se crea un nuevo impuesto digital del 3%, o cuando se lanza un mensaje de tremenda inseguridad jurídica al aprobar el decreto ley que expulsará a Uber y Cabify de España en cuatro años”. “En tan solo cuatro meses, este Gobierno ha hecho más daño al ecosistema emprendedor que las reformas menores que ahora plantea”, subraya.

Para Hernández aspectos “fundamentales” como la tributación de los autónomos o los planes de opciones, o “la unicidad de mercado” siguen sin estar resueltos. de ahí que pida “menos fuegos de artificio y más política de verdad. Necesitamos políticos comprometidos que sepan de verdad lo que intentan regular”.

Laura González-Estéfani: “Es fundamental apostar por la continuidad; el impulso a las ‘startups’ no puede ser un juego de tronos políticos”

Iñaki Arrola, fundador de Coches.com, Vitamina K y K-Fund (sociedad de capital riesgo que invierte en startups), cree que lo más importante “no está en la mesa” y duda que vaya a estarlo. “Tenemos un secretario de Estado, Francisco Polo, con mucho mérito en lo que está haciendo, pero soy escéptico en que todo lo anunciado sirva para algo más que para hacer anuncios que no tienen sustancia”. Arrola asegura que la única de las tres medidas anunciadas que puede significar algo es la que tiene que ver con los incentivos fiscales. “En Francia, por ejemplo, se ha incentivado fiscalmente la inversión en startups por parte de corporaciones y de particulares (estos últimos no se han incluido aquí) y ha sido clave”.

Arrola ve urgente tomar medidas en tres áreas: educación (“tenemos que ayudar a que en España la gente se quiera parecer a Juan Antonio, fundador de Cabify); talento (“no solo que haya más ingenieros informáticos aquí, sino atraer talento de fuera, y para eso es fundamental que no se tarde tanto en traer trabajadores del extranjero como ahora”), y fiscalidad (“no hay que poner trabajas a las tecnológicas como se está haciendo, hay que bajar el IRPF y no subirlo, y hay que promover las stock options con una fiscalidad adecuada y no el desastre que tenemos ahora”).

Desde la Asociación Española de Startups, con 49 empresas asociadas, su presidente Carlos Mateo aplaude la decisión del Gobierno de impulsar una ley que reconozca las singularidades de las startups, “algo necesario, pero no suficiente”. Mateos afirma que para afrontar de verdad los retos que tienen estas empresas y llevar a cabo la estrategia de nación emprendedora, el Ejecutivo debe impulsarse múltiples medidas que “ya hemos propuesto al conjunto de partidos y que el Gobierno conoce”.

Estas medidas incluyen la eliminación de las cuotas de autónomos societarios en los primeros momentos de la vida de la startup en los que ésta no factura; la mejora del tratamiento fiscal de las inversiones por parte de business angels; el apoyo tanto a la captación de talento internacional a través de una VISA para emprendedores, como a la retención de talento en nuestras startups con la mejora de la fiscalidad de la remuneración de trabajadores cualificados a través de la participación en el capital social, y finalmente, reformar el conjunto de ayudas públicas para apoyar a los emprendedores que más dificultades tienen. “Algunas de estas medidas pueden introducirse si existe voluntad en los próximos presupuestos para 2019”, dice Mateo. La asociación también pide crear una mesa de trabajo con todos los actores del ecosistema emprendedor para poner en marcha un proyecto “serio, solvente y con vocación de permanencia de país startups”.

Bernardo Hernández: "Las medidas anunciadas son buenas, pero casi anecdóticas frente a lo que este Gobierno ha hecho en contra del ecosistema emprendedor”.

En una línea similar hablar Laura González-Estéfani, fundadora de The Venture City. “En España, no hace falta dinero gratis o programas institucionales gratuitos para esos locos emprendedores. Hace falta crear una plataforma que valore, beneficie e incentive al emprendedor. Una plataforma que aglutine toda la estructura desde el que invierte, venga de donde venga, hasta el empleado que se deja los higadillos para sacar la compañía adelante. Es fundamental la continuidad, no puede ser un juego de tronos político”.

El emprendedor e inversor Jesús Monleon (Emagister.com, Seedrocket, Trovit, Offerum) está de acuerdo con la mejora de la fiscalidad de las stock options para atraer talento externo, pero apunta que es preciso fomentar y mejorar la formación de profesionales digitales (programación e ingenierías) en España, “porque no tiene sentido un 20% de paro y luego que exista necesidad de talento cualificado en nuevas tecnologías (a veces no hace falta pasar por la universidad)”. Monleon también advierte que, pese a lo dicho por el Gobierno, no cree que en España hagan falta más aceleradoras. “No creo que se requiera volumen sino calidad. En España existen cientos de centros de soporte a emprendedores y autónomos (casi cada ayuntamiento tiene uno), pero necesitamos liderar tecnologías, impulsar empresas de valor añadido. Y no es lo mismo que te ayude o mentorice un funcionario o consultor, que nunca ha emprendido o lo haga otro emprendedor que ya ha pasado por el mismo camino”.

La fundadora de The Venture City señala que sueña con el día en el que el talento emprendedor español reciba “un empujoncito que nos dé el oxígeno que necesitamos para competir de verdad internacionalmente. Hoy, el emprendedor de España sube escaleras con pendiente muy pronunciada mientras que el resto de Europa o EE UU va en ascensor”. Y, con un ascensor”, remarca, “seríamos imbatibles y el país muchísimo más próspero. Capacidad no nos falta, solo un ascensor”.

Jesús Monleón: “No creo que falte volumen [en incubadoras y aceleradoras] sino calidad".

Gerard Olivé, otro reconocido emprendedor e inversor de startups (Wallapop y Cornerjob entre otras) admite que esperan "la bajada al detalle" del plan de Pedro Sánchez. "En nuestro mundo las ideas son muy importantes, pero aún más la ejecución, con lo que utilizando la misma mirada diría que aún es pronto para formar una opinión más allá de lo positivo que me parece el anuncio. Entiendo que están apelando al ejemplo de startup nación de Israel, muy buen ejemplo a seguir", sostiene.