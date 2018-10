El videojuego factura el doble que el cine y casi seis veces más que la música

• Entre las novedades de esta cuarta edición, PlayStation mostrará en primicia títulos exclusivos para PS4 como Days Gone y Dreams, Activision presentará su popular dragón morado en una versión remasterizada de Spyro Reignited Trilogy, antes de su lanzamiento el 13 de noviembre, y Bandai dejará probar títulos que no llegarán a las tiendas hasta dentro de varios meses, como Jump Force y Calibur VI. Nintendo, por su parte, pondrá a disposición los esperados Super Smash Bros. Ultimate y Pokémon Let’s Go Pikachu, entre otros.

• En la feria no faltarán las competiciones de videojuegos. Así, la Liga Profesional celebrará la fase final de la Copa de Clash Royale y de Counter-Strike: Global Offensive, que mezclan a equipos amateurs con profesionales de la Superliga Orange.

• Los más nostálgicos podrán revivir cómo se jugaba antiguamente en RetroWorld, un espacio reservado para pinballs, futbolines, microordenadores, consolas y títulos legendarios.

• Los asistentes que lleven alimentos no perecederos podrán usarlos como moneda de cambio en un mercadillo solidario.