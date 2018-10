Primeros fallos para los nuevos iPhone XS y XS Max

Hace menos de un mes que Apple ha presentado los nuevos iPhone XS, XS Max y XR. Y no hacen ni dos semanas que los nuevos smartphones están en las manos de sus propietarios. Pues bien, ya se están dando a conocer algunos problemas en las primeras unidades de estos smartphones, y en esta ocasión relacionadas tanto con la carga de la batería como con el modo belleza de la cámara de fotos, que parece que es demasiado agresivo. Unos problemas que de momento no tienen solución cercana, y que vamos a conocer más a fondo a continuación.

Modo belleza demasiado agresivo

El selfi es uno de los aspectos más importantes para muchos usuarios del iPhone XS, y algunos están viendo que los efectos aplicados por el teléfono son especialmente agresivos cuando se trata de eliminar algunas imperfecciones del rostro para aparecer en las imágenes más “bellos” algo que por cierto es especialmente popular en China. Y de lo que se quejan precisamente ahora los usuarios occidentales del iPhone XS, es que el modo retrato lava excesivamente las imágenes obtenidas con la cámara de fotos frontal.

Diferencia entre el anterior filtro de "belleza" del iPhone X y el nuevo iPhone XS

Algo que se puede apreciar en la imagen adjunta, que nos muestra el mismo efecto en el iPhone X original, y en el iPhone XS actual. Todo hace indicar que es la nueva inteligencia artificial integrada también en los selfis a la hora de hacer las fotos, la que limpia en exceso los rostros, lo que quiere decir que un pequeño retoque en los ajustes de software debería resolver el problema.

Problemas con la batería

Este problema ha sido reportado por muchos usuarios en los foros de Apple, afectando principalmente al iPhone XS Max, el móvil más grande de Apple, en todos los sentidos. Pues bien, cuando los usuarios conectan el cargador al iPhone XS Max, comprueban que este no carga al estar bloqueado. Por lo que deben desbloquear el teléfono para que el iPhone XS Max comience a cargar de forma habitual. De esta forma o se desbloquea el iPhone XS Max, o el teléfono no carga, lo que evidentemente no tiene sentido alguno. Esto sólo ocurre cuando carga a través del puerto Lightning, y no a través de la carga inalámbrica.

De momento Apple no ha dicho nada al respecto de este problema, ni tampoco se ha podido comprobar el cable o cargador que utilizan estos usuarios para contar con estos fallos en la carga. Aunque de momento todo apunta a que se trate de problemas en iOS 12, también podría tratarse de puertos Lightning defectuosos de estos nuevos iPhone XS Max. En cualquier caso, si os encontráis en una situación como esta, lo más lógico es acudir a vuestro Apple Store más cercano.