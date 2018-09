El gasto en cosmética y peluquería crece por cuarto año consecutivo

El primer Campeonato Internacional de extensiones de pestañas y los talleres interactivos de micropigmentación son novedades que se suman este año a los habituales concursos de maquillaje, las olimpiadas de manicura, el campeonato de uñas Nailympion Spain y talleres de masajes, con técnicas llegadas de Colombia, Corea, Hawái y Japón, entre otras muchas actividades.

En el plano formativo, hoy se celebrará el Business Meeting, un ciclo de conferencias dirigidas a empresarios, distribuidores y mayoristas que abordará temas de actualidad relacionados con el marketing, el relevo generacional dentro de las empresas familiares y la gestión comercial.

La pasarela Hair Look acogerá shows con algunas de las figuras de la peluquería más importantes del mundo. Entre los espectáculos que se presentarán destacan la Fashion Night by L’Oréal Professionel, Beauty Visión de Coty Beauty, Effervescene de Mikel Luzea, Be Beta del colectivo X-presion, y los Premios Club Fígaro, que patrocina Revlon Professional.