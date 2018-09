Retiran la pensión paterna a chica de 24 años que seguía en Bachillerato

La Audiencia Provincial de Albacete ha retirado la pensión alimenticia de 600 euros que pagaba un padre divorciado a su hija de 24 años, por el "nulo aprovechamiento" de sus estudios, ya que con su edad ha pasado los tres últimos cursos escolares en Segundo de Bachillerato sin aprobar una sola asignatura.



La Sección Civil de la Audiencia Provincial albaceteña ha atendido el recurso que presentó el padre de la estudiante al fallo del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Albacete el 21 de julio de 2017, en el que determinó que siguiera pagándole la pensión de 600 euros a su hija.



En la sentencia de la Audiencia de Albacete, que fue dictada en el mes de junio aunque ha sido dada a conocer ahora, se dice que el padre alegaba para dejar de pagar la pensión a su hija que la joven se había incorporado al mercado laboral, ya que había trabajado ocasionalmente, aunque su "actividad principal" eran los estudios.



Sin embargo, también se refleja en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que desde julio de 2014 la chica "sólo ha estado matriculada de Segundo en Bachillerato" en tres cursos, en los que no avanzó, ya que "en el primer año no aprobó, el segundo curso fue dada de baja por inasistencia, y el tercer curso tampoco aprobó nada".



Por ello, el tribunal ha admitido el recurso del padre y ha acordado retirar la pensión alimenticia "ante el nulo aprovechamiento de sus estudios y la edad de la beneficiaria de la pensión, 24 años".



Argumenta que "no es admisible que se obligue al padre a hacer el sacrificio económico que supone el pago de la pensión" sin que la hija "emplee su tiempo en formarse adecuadamente de cara a la obtención de un medio de vida que le permita independizarse".



No obstante, y con el fin de permitir que la joven pueda incorporarse al mercado laboral "en las mejores condiciones posibles", la Audiencia de Albacete ha prolongado el pago de la pensión mensual de 600 euros por medio año.