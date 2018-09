Devoteam Drago compra New BIC para reforzarse en la consultoría tecnológica en España

El proceso de consolidación en el ámbito de la consultoría en tecnologías de la información sigue dando pasos en el mercado español. Así, la francesa Devoteam Drago ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de New BIC, empresa española matriz de firmas como Comextic y Rubicón. La compañía no precisa los términos financieros, si bien indica que habrá un pago inicial junto con un conjunto de incentivos.

El objetivo es crear en España uno de los centros de excelencia de data intelligence y big data en Europa. Con New BIC, Devoteam Drago va a incorporar a más de 50 trabajadores, configurando una plantilla que solo en España supera ya los 500 profesionales.

Devoteam sigue así su avance en España tras la adquisición de Drago Solutions, especializada en cloud, business intelligence, big data y SAP, entre otras tecnologías. Su integración se cerró en 2017.

Tomás López, consejero delegado de Devoteam Drago, explica que su empresa y New BIC son muy complementarias en términos geográficos. Devoteam Drago tiene su sede en Madrid y cuenta con operaciones en Zamora. A su vez, New BIC tiene su cuartel general en Zaragoza, con implantación, además de Aragón, en Cataluña y Navarra. “Nos reforzaremos en la zona norte”, indica el directivo, quien añade que New BIC cuenta con “profesionales altamente cualificados en herramientas como Qlik y Tableau”.

Crecimiento

De esta forma, España ya se ha consolidado como segundo mercado en aportación de ingresos de Devoteam, solo por detrás de Francia, y por delante de Alemania y el área del denominado Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). El objetivo de la compañía es alcanzar un volumen de negocio de 50 millones de euros en España en un periodo de dos años.

Con la integración, ambas compañías seguirán dando soluciones y servicios de tecnologías de la información (TI) alineados con el proceso de transformación digital que están afrontando sus clientes. Además, esta iniciativa se enmarca dentro del plan estratégico de la empresa, dirigido a posicionarse como un referente en las tendencias tecnológicas de social, movilidad, analítica, cloud y seguridad (SMACS).

De igual forma, la compañía busca potenciar la expansión de su conocimiento tecnológico a través de sus principales centros de operaciones europeos. En este sentido, su máximo responsable indica que desde los centros en España se desarrollarán trabajos para otros mercados europeos.

En esta trayectoria, iniciada en el año 2001, Devoteam Drago acumulan una amplia cartera de clientes de distintos sectores. “Contamos con más de un centenar de cuentas multisectoriales activas en banca, seguros, telecomunicaciones, sector farmacéutico, industria, utilities, retail y administraciones públicas”, dice Tomás López.