La joyería se sacude del clasicismo para acercarse a la moda

Las joyas son artículos para toda la vida con los que se busca perennizar un sentimiento o recordar un momento especial, lo que las ha revestido siempre de un aura clásica y atemporal. Pero hay quienes piensan que este clasicismo aleja a la industria de las nuevas generaciones de consumidores, más receptivos a las propuestas originales y dados a crear su propio look.

“Hace falta un producto más cercano a la moda”, sentencia Glenda López, diseñadora madrileña, cuyas piezas han sido publicadas en revistas como Elle o Vogue, y que impartirá una conferencia sobre el tema en Madridjoya, que empieza hoy en Ifema.

La creadora defiende que, sin renunciar a la calidad –en cuanto al diseño y los materiales– y al concepto o mensaje que toda joya debe transmitir, la industria debe evolucionar hacia un producto más comercial que combine con la ropa y el resto de accesorios de las marcas de fast fashion.

Se trata de un cambio de enfoque que ya han realizado marcas de lujo como Louis Vuitton, cuando lanza bolsos de 2.500 euros con estampados firmados por artistas del grafiti, o Balenciaga, cuando saca sneakers de 900 euros. “Hay que llegar a ese punto”, asegura.

El sector debe seguir el ejemplo de marcas de lujo como Balenciaga y Lois Vuitton y arriesgar con propuestas más creativas

Destaca que cada vez más firmas españolas, entre las que menciona a Aristocrazy, del grupo Suárez, están apostando por diseños llenos de frescura que se alejan del típico producto frío falto de vida, al tiempo que mantienen sus líneas clásicas de oro fino y brillantes. “Incluso Tous, que pertenece a otra generación, ha contratado a Gwyneth Paltrow como imagen de marca”, agrega.

Para Trendy Antonella, bloguera oficial del salón, el problema no es tanto que los joyeros españoles no estén a la altura de la moda como de la economía de los consumidores más jóvenes. “La juventud de hoy no tiene recursos suficientes para comprar piezas de alta calidad. Por eso son tendencia los ar­tículos hechos en plata, que complementan muy bien los looks y son más asequibles, al punto que permiten llevar superpuestos varios de ellos”, afirma.

Según la bloguera, que tiene más de 44.000 seguidores en Instagram, las marcas que triunfan entre las influencers de moda son Luxenter, Aristocrazy, Pandora y María Pascual, mientras que entre las firmas de relojes tienen mucho éxito Daniel Wellington y Cluse.

En cuanto a las tendencias para los próximos años, Glenda López cree que se popularizarán los pírsines y la personalización. “La desventaja de acercarse tanto a la moda es que al final todo el mundo lleva lo mismo. Precisamente por eso, vamos a tener que ofrecerle al consumidor la posibilidad de combinar de manera diferente varios elementos”, sostiene.

La diseñadora de joyas Glenda López.

López, de 30 años, expondrá esta tarde en el Speakers’ Corner de Madridjoya, un espacio de debate ubicado en el pabellón 10 de Ifema. El programa de conferencias de este año incluye también ponencias del Instituto Gemológico Español y de las asociaciones de diseñadores de joyas de autor, AJA, y de artesanas y directivas del sector joyero y relojero iberoamericano Mujeres Brillantes.

Expertos de Teinor, firma de Barcelona especializada en software de gestión para el sector joyero, disertarán sobre soluciones de movilidad, catálogos para dispositivos móviles, creación y diseño de páginas web y tiendas online, entre otros temas vinculados a tecnología digital. Tampoco faltarán los asuntos relacionados con el impacto de las redes sociales en el negocio de la joyería, que correrán por cuenta de las consultoras Brainprise, 925lab y Engine Software.

La industria

Según la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, en España hay 8.490 empresas dedicadas al mundo de las piedras preciosas, incluyendo 6.200 puntos de venta, 1.490 pequeños talleres de reparación, 400 fábricas y otras tantas distribuidoras.

Madridjoya, que se celebra del miércoles 12 al domingo 16 de septiembre, es un salón profesional de referencia. Esta edición cuenta con la participación de 252 marcas procedentes de 10 países: Alemania, España, Francia, Holanda, India, Italia, Polonia, Portugal, Tailandia y Turquía. Las empresas presentarán sus colecciones para el otoño-invierno 2018-2019.