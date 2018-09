Santander dice que no gana en España, pero contribuye con 1.130 millones al erario público

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha sido tajante en su crítica al debate abierto desde hace unos meses en el Gobierno sobre el proyecto de imponer un impuesto a la banca o en su defecto una tasa a las transacciones financieras, conocida en Europa como tasa Tobin. Así, ha advertido en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, y que hoy cierra el periodo de intervenciones, de los efectos de impulsar "cambios relevantes en la fiscalidad o estigmatizar a la banca", ya que es algo que "no ayuda a generar un buen ambiente de inversión".

El número dos de Santander ha explicado que el tipo de impuesto de sociedades para la banca en España es del 30%, mientras que para el resto de sectores es del 25%. Y ha añadido que "un aumento de los impuestos al sector financiero no ayuda a que la banca haga su labor de financiar a la economía española".

Ha afirmado que en el caso de Banco Santander “no gana dinero en España. Todo el beneficio viene de otros países (…). Desde hace seis años nuestro negocio total en España que incluye Banco Santander España, el centro corporativo y la división inmobiliaria no genera beneficios”. Pese a ello, ha añadido en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, “la contribución total del banco al sostenimiento público el año pasado, fue de 1.130 millones de euros, en IVA y otros impuestos indirectos no recuperables, pagos a la Seguridad Social por cuenta del empleador y otros impuestos y tributos”. Además, explicó que a estos impuestos se suma la factura anual que desembolsa el banco para salvaguardar los depósitos de sus clientes, que en su caso se eleva a 400 millones de aportación al Fondo Único de Resolución y al Fondo de Garantía de Depósitos.

Para justificar más su argumento contrario, como es lógico a un impuesto a la banca, Álvarez ha recurrido a comparar la carga fiscal de la banca en Europa. “Cuando hablamos del banco a nivel consolidado, somos el banco con mayor carga fiscal en Europa”, que en el segundo trimestre de este año se ha situado en el 36%. “Esta carga fiscal es la mayor de entre los bancos comparables en Europa, cuya media es de alrededor de 25%”, ha destacado, para añadir “competidos todos los días por capital y liquidez con la banca europea para financiar a nuestros clientes. Además, en estos momentos, observamos una mayor incertidumbre sobre la evolución de la economía española, y en este contexto debemos seguir haciendo esfuerzos para continuar atrayendo inversión extranjera y favorecer que empresas y particulares continúen invirtiendo y generando empleo”.

Para el número dos del mayor banco del país la economía española lleva seis años creciendo, pero “hay riesgos cada vez mayores”. Cree que es necesario “mantener la competitividad empresarial” y la confianza de los inversores internacionales. Por ello, considera que para que la economía del país siga creciendo se debe “atraer inversión con un marco estable de inversión a largo plazo”.

COSTE DE BANCO POPULAR

Alvarez también se ha referido, como es lógico, a la compra de Banco Popular. Ha atribuido la resolución de Banco Popular y su posterior venta por euro a su baja rentabilidad, que le impidió llevar a cabo una ampliación de capital del volumen que necesitaba.



Según ha explicado Alvarez, Popular tenía necesidad de ampliar capital y, por su característica de entidad cotizada, tenía acceso al mercado (en teoría). "Pero la baja rentabilidad del banco y de perspectivas de mejora hicieron que no pudiera acudir al mercado en la cantidad que necesitaba para evitar su intervención y subasta con adjudicación a Santander", ha señalado el directivo.



De esta manera, fue la entidad presidida por Ana Botín la que "tuvo" que ampliar capital por 7.000 millones de euros, una capacidad de acudir al mercado que "solo se gana a base de tener una base inversora que crea en el futuro del banco", ha asegurado Alvarez, quien ha apuntado que

la compra de Popular -cuyo proceso de resolución se hizo con capital privado- ahorró al Estado entre 28.000 y 36.000 millones de euros.



En este contexto, el consejero delegado de Santander ha señalado que aumentar su rentabilidad es el principal reto en el corto plazo del sector bancario español, ya que ha pasado del 17% en 2007 al 4% en 2017, frente a una rentabilidad media de las empresas no financieras del Ibex

del 17%. "Hoy es mucho menos rentable que casi cualquier otro sector cotizado", ha asegurado.



"La rentabilidad es preocupantemente baja, este es el principal reto en el corto plazo, porque un sector financiero no rentable no será capaz de financiar adecuadamente la economía en el largo plazo", ha advertido.



El directivo ha asegurado que bancos fuertes y rentables serán capaces de seguir prestando capital en "momentos difíciles" y de aguantar los cambios de ciclo. "Es más, ningún inversor internacional estaría dispuesto a financiar a un banco que no genere un retorno de capital al menos igual a su coste de capital", ha ejemplificado.