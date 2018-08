WhatsApp ¿por qué debes hacer una copia de seguridad de tus chats ahora mismo?

La aplicación de mensajería es sin duda alguna la más utilizada en todo el mundo, contándose por cientos de millones los usuarios que la usan todos los días. Como os podéis imaginar, la cantidad de chats y contenido multimedia que guarda WhatsApp en sus servidores es sencillamente enorme. Y precisamente una de las características más celebradas de la app es la copia de seguridad, que nos permite tener siempre a mano los últimos chats, incluso si cambiamos de móvil o este ha tenido que hacer un reset de fábrica. Pero un cambio en la política de copias de seguridad de WhatsApp, nos va a obligar a hacer una copia de seguridad cuanto antes, y os contamos por qué.

Haz una copia de seguridad, o lo perderás todo

Vayamos por partes, no es que vayas a perderlo todo de forma inmediata por no hacer una copia de seguridad ahora mismo, pero sí que tendrás muchas más papeletas de que si se te olvida, te quedes sin tus chats. Porque desde que WhatsApp ha anunciado el acuerdo con Google, para que las copias de seguridad de WhatsApp no ocupen espacio en nuestra cuenta de Google Drive, han cambiado una característica de este servicio que puede poner en peligro nuestros chats.

La app de mensajería hace hincapié en este aspecto de las copias de seguridad en su web

Según el nuevo texto legal referido a las copias de seguridad gratuitas de WhatsApp, todas aquellas copias de seguridad que lleven un año sin actualizarse, serán borradas. Eso quiere decir, que si tienes una copia de seguridad de los datos de tu móvil con más de un año, y no has vuelto a hacerla, lo perderás todo a partir del próximo 12 de noviembre. Esto quiere decir, que si ese día tu copia de seguridad tiene más de un año de antigüedad, será borrada. Por esa razón es tan importante que hagas ahora una copia de seguridad, aunque no vuelvas a hacerla en seis meses.

De lo contrario podrías perder años de datos en la app de mensajería, algo sin duda muy preciado para la mayoría de nosotros. Esta copia de seguridad incluye no sólo los mensajes de texto, sino también las notas de voz, las imágenes, vídeos o documentos que hayamos enviado a través de los chats. Así que ya sabes, si no sabes con seguridad si se están haciendo copias de seguridad periódicas de tu cuenta de WhatsApp en el móvil, hazla ahora mismo, y no tendrás problemas en el futuro. Siempre y cuando no tardes otro año en hacer la siguiente copia.