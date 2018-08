Cinco estrategias para invertir con turbulencias

El hecho de que en agosto la mayoría de los inversores estén de vacaciones no supone precisamente una época tranquila para la Bolsa. Aun al contrario, la caída en los volúmenes de contratación por la ausencia de operaciones provoca que ante cualquier acontecimiento, los valores y los índices registren fuertes oscilaciones. A la incertidumbre generada por las amenazas de guerra comercial de EEUU y China y las negociaciones del brexit se ha unido un nuevo factor en las últimas semanas, la crisis de Turquía.

“Lo primero de todo, sería importante relativizar el impacto de la crisis turca en los mercados. Es cierto que en el caso de algunos valores, como BBVA, los ingresos que se obtienen en el país son considerables (12% del beneficio), pero no son tantas las entidades que tienen una exposición directa y elevada a Turquía”, explica Victoria Torre, jefa de análisis y producto de Self Bank. La analista cree que esta crisis es un factor más de incertidumbre aunque no más relevante que aspectos como la guerra comercial, la evolución del brexit, los resultados corporativos o, sobre todo, la retirada de estímulos de los bancos centrales.

Como consejo general e, independientemente de dónde se invierta, la experta recuerda que no es buena idea irse de vacaciones y dejar nuestras carteras de lado. Y para encarar las turbulencias actuales e intentar reparar daños de cara a lo que queda de ejercicio, hay algunas estrategias con las que apurar rentabilidad.