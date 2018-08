Cuatro aplicaciones para saldar cuentas entre amigos

Salir a cenar, contratar un viaje o hacer un regalo muchas veces supone un conflicto entre amigos. Antes se recurría al efectivo o a los bancos para realizar estas transferencias de dinero en los gastos compartidos, pero con el auge de los smartphones y las aplicaciones móviles, este trámite resulta mucho más sencillo. Según el portal Statista, el volumen de transacciones realizadas desde smartphones superará este año los 900.000 millones de dólares (790.400 millones de euros). Estas son las condiciones de las aplicaciones más populares.



Twyp

Es la aplicación de ING. Actualmente, está disponible en España. Para empezar a usarla, basta seguir unos sencillos pasos.

Si el usuario es cliente del banco, deberá asociar la Cuenta Nómina o Cuenta sin Nómina. En caso de no pertenecer a la entidad, se requerirá una foto del DNI y asociar una tarjeta.

Dentro de esta aplicación se dispone de un monedero virtual (cuenta Twyp) que se recarga desde la cuenta que se ha decidido asociar. El pago a amigos solo se puede realizar desde este depósito. Se podrá pagar a cualquier persona de la lista de contactos del teléfono (que estén registrados en Twyp), solo con tener su número asociado. También permite pagar en comercios como la gasolinera Shell y el supermercado Dia.

Además, los usuarios tienen la posibilidad de retirar entre 20 y 150 euros en efectivo cada compra (siempre que el comercio tenga suscrito un acuerdo de colaboración con ING), con un límite entre la compra y el efectivo de 600 euros por transacción. Si además la persona es cliente del ING, la app prolonga ese límite hasta los 1.200 euros diarios y una retirada de efectivo de 1.000 euros al mes. Para todos aquellos que no tengan una cuenta en este banco se permite un saldo máximo del bote de 999 euros, al igual que ocurre con las retiradas de efectivo y pagos a amigos y comerciantes.

Bizum

Se trata de una plataforma integrada por 28 bancos, con casi 1,8 millones de usuarios, que permite el pago inmediato a amigos y familiares con el dispositivo móvil. Permite hacer pagos de una cuenta asociada a otra, que deberán estar asociadas a esta aplicación. Está pensada para hacer pequeños pagos entre particulares con un mínimo de 50 céntimos y un máximo de 1.000 euros.

Es necesario saber que para disponer de este servicio no habrá que descargar ninguna aplicación en especial, sino que se encuentra integrado en la aplicación de cada entidad bancaria.

Una vez haya descargada la app, solo hay que configurar Bizum eligiendo una cuenta bancaria para vincularla al servicio de pago entre particulares. Por lo tanto, si se quiere recibir el dinero, es necesario tener la plataforma Bizum activada. De no ser así, los destinatarios recibirán un SMS invitándoles a darse de alta en este servicio, con un margen de dos días desde la fecha de envío para que la operación no se cancele.

Con ella se puede enviar y solicitar dinero a otros usuarios registrados, de manera instantánea. Este servicio está presente en 28 entidades bancarias, entre las que se encuentran CaixaBank, BBVA, Santander y Bankia, entre otros, a excepción de ING. En la mayoría de casos, este servicio no tiene coste. Pero esto dependerá de la política de cada entidad.

Verse

Es una aplicación independiente de los bancos que facilita las transferencias entre usuarios, enviar, solicitar o recibir dinero con el móvil. Es necesario descargar la aplicación, registrar el número de teléfono y vincular la tarjeta de crédito/débito.

Para poder realizar un pago, se debe introducir en la aplicación el importe a transferir y seleccionar el contacto beneficiario en la agenda. Los usuarios que no tengan la aplicación, reciben un SMS para darse de alta y así disponer del dinero. Si el usuario destinatario sí está registrado, podrá acumular dichos pagos en la aplicación constituyendo un fondo para futuros pagos o bien retirar dicha cantidad.

Es una aplicación que transfiere rápidamente el saldo a la cuenta bancaria en dos días laborables y también tiene a su favor no cobrar ningún tipo de comisión por las gestiones.

La opción de crear evento es uno de los puntos fuertes de esta aplicación. Con esta idea se crean grupos para hacer un bote común. Verse presenta el inconveniente de pagar comisiones en las operaciones que impliquen un cambio de divisa, en la que dicha aplicación se queda con un porcentaje.

PayPal

Es una aplicación que permite pagar, enviar y recibir dinero, con la posibilidad de ajustar el perfil del usuario dependiendo de su uso: personal o empresarial.

Para hacer uso de PayPal.Me, servicio de pago entre particulares, se necesita una cuenta previa de PayPal totalmente configurada. Una vez activado PayPal.Me en su página web, la plataforma proporciona un enlace personalizado que servirá para que otros usuarios envíen dinero. Dicho enlace se puede tanto copiar en redes sociales como enviarlo a los contactos.

En esta dirección web se incluirá el importe deseado, de modo que al pinchar sobre el link se realiza la transaccion de dinero a la cuenta PayPal del destinatario.

Las operaciones no suponen ningún coste para el usuario, salvo en el caso de que exista una conversión de divisa.

PayPal permite reunir a sus usuarios dinero para gastos compartidos, como un regalo de cumpleaños o los gastos de un viaje en un fondo común.