El Gobierno impulsará una ley estatal de vivienda que abordará el alquiler

El ministro de Fomento, José Luis Abalos, afirma que su departamento tiene intención de lanzar una Ley Estatal de Vivienda, que ponga en "valor" esta política "tal y como merece algo que es un derecho y no como un bien producto del mercado exclusivamente".



En una entrevista concedida a Servimedia, el ministro explicó que en dicha norma se abordarán materias como el alquiler, la rehabilitación, eficiencia energética o accesibilidad, con el establecimiento en algunos aspectos de incentivos "fundamentalmente" fiscales, entre otras.



"Todo eso nos debe conducir a esa Ley Estatal de Vivienda", dijo el titular de Fomento, para señalar que "entre tanto" se ha planteado la promoción de 20.000 viviendas en alquiler, ya que hay una "burbuja" en algunas ciudades que "imposibilita" el acceso a un piso en este régimen.



El ministro dijo que el alquiler "no es una segunda opción frente a la compra", pues "para muchas personas es su opción". Abalos reconoció que estas 20.000 viviendas es una cifra "que no es suficiente", aunque agregó que es "una primera apuesta" y supone "la posibilidad de ensayar

una política de alquiler promovida desde lo público".



En este sentido, destacó la colaboración con otras administraciones, subrayó que se quiere reforzar el papel de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en el ámbito de la promoción de suelo y edificaciones destinadas a vivienda social y que se abordará con el `banco malo' Sareb de qué activos dispone para esta política.



También comentó que en el "próximo curso político" se quiere llevar a cabo una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para recuperar la prórroga de cinco años en los contratos de alquiler.