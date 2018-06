Casi la mitad de las pensiones extremeñas se completan con impuestos

El cobro de complementos a mínimos por parte de los pensionistas debería aminorarse en los próximos años debido a que llegan al sistema pensionistas con mejores carreras de cotización. Además, este tipo de ayudas no son vitalicias y si las circunstancias del pensionista cambian y sus ingresos aumentan el cobro del complemento se revisa y retira si ya no le correspondiera. Esto se refleja en la evolución del peso relativo de pensiones completadas con un complemento a mínimo sobre el total de pensiones. Hasta el año 2007 siempre se había reducido, llegando a representar el 26,8% de las pensiones en vigor. No obstante, entre 2008 y 2012 dicha proporción presenta un perfil ligeramente ascendente hasta situarse en el 27,7%. A partir de 2013, la proporción disminuye de nuevo hasta el 25% actual.