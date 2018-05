¿Cómo afecta el nuevo escenario político en España a la Bolsa?

/ AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El ruido político vuelve a convertirse en el lastre para la Bolsa española. El apoyo de Ciudadanos a la moción de censura presentada por el PSOE si Mariano Rajoy no convoca elecciones está acelerando las ventas en el parqué madrileño. Si hasta el momento la estabilidad política de España hacía equilibrios, la sentencia por el juicio de la trama Gurtel ha sido la gota que colma el vaso y abre la puerta a la convocatoria de nuevos comicios.

Hasta las 12 horas “el Ibex 35 cotizaba en positivo y se mantenía por encima de su nivel de punto pivote de los 10.028 puntos dentro de un rango lateral que se situaba entre los 10.010 y los 10.058 puntos. La noticia de que Ciudadanos podría estar listo para apoyar una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy ha provocado una fuerte caída en el índice que le ha hecho perder los tres niveles de soporte interdía”, señala Sergio Ávila, anlista de IG.

“Los mercados estaban muy complacientes en las últimas semanas”, afirma Natalia Aguirre, directora de análisis y estrategia de Renta 4. Desde los mínimos anuales el Ibex 35 había logrado recuperarse y avanzaba más de un 6,5%, ascenso que le permitió entrar en ganancias en el año y llegar a superar los 10.100 puntos básicos, una recuperación que empieza a tambalearse. “Los riesgos que existían en el mercado se localizaban fuera de la política española”, apunta la experta. Además de Donald Trump y sus múltiples frentes abiertos, el otro elemento desestabilizador para los mercados, especialmente los periféricos, estaba en Italia. Descartada la salida de Italia del euro ahora los inversores aguardaban con expectación las políticas del nuevo gobierno centradas en el incremento del gasto público.

Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable de Gesconsult, considera que el mercado no estaba valorando que el partido de Albert Rivera retirar su apoyo al Ejecutivo. Este movimiento seguirá presionando a la Bolsa en el corto plazo porque tanto si hay moción como si se convocan elecciones anticipadas el resultado es el mismo: una nueva consulta en las urnas para elegir Gobierno. El escenario que dibujan las últimas encuestas sobre intención de voto es visto por el gestor como favorable para el mercado. “En principio la fuerza más votada sería Ciudadanos que podría formar Gobierno con el apoyo del PP o del PSOE”, apunta Sánchez. No obstante, el experto no descarta que en el corto plazo la inestabilidad política gane la partida. Eso sí, el experto advierte que España está lejos de ser Italia.

Felipe López, de Self Bank, defiende que “llegados a este punto, las posibilidades de que el PP agote su legislatura son mínimas. Es cuestión de tiempo que haya un nuevo Gobierno”. El analista señala que el varapalo para el Ibex podría haber sido mayor si no fuera porque estaba parcialmente descontado que pudiera suceder algo así. “El Ejecutivo de Rajoy no ha sido en ningún momento un gobierno fuerte. Ha encontrado muchas dificultades para promover reformas o para sacar adelante los presupuestos”, subraya. En definitiva, López considera que ante el panorama que se vislumbra muchos inversores se alejarán de la bolsa española hasta que vean más clara la situación. “Para la Bolsa, la incertidumbre política se traduce en incertidumbre regulatoria, de manera que podrían ser los sectores más sensibles a la regulación, como es caso de eléctricas y la banca mediana, los más penalizados”, concluye.