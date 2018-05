Abandonemos la esperanza de gasolina barata este verano; el petróleo supera los 80 dólares

El petróleo prolonga las subidas. A las sanciones de EE UU contra Venezuela tras la victoria de Niscolás Maduro en las elecciones del pasado fin de semana se suman los 12 puntos que fija la Administración Trump para alcanzar un nuevo acuerdo con Irán después de que el presidente de la primera economía del mundo anulara el pacto firmado por su antecesor alegando que Irán no había aparcado su carrera armamentística. Esto se convierte en los ingredientes perfectos para devolver al Brent a los 80 dólares, nivel que llegó a tocar el jueves 17 de mayo, pero que no logró conservar al cierre del mercado. El nuevo repunte lleva al petróleo a marcar máximos de noviembre de 2014. Desde los mínimos del año el crudo se anota más de un 28%.

El Texas, el crudo de referencia en EE UU, no permanece ajeno a las subidas. Eso sí, su comportamiento en mucho más moderado y coincidiendo con la apertura de los mercados al otro lado del Atlántico se anota un 0,2%, hasta los 72,3 dólares. El diferencial con el Brent se sitúa en los 7 billetes verdes por barril, máximos de 2015, año en el que todavía la primera economía del mundo no se había abierto aún a la exportación. Desde Link Securities señalan que la diferencia de precios podría indicar que “el crudo estadounidense no está siendo capaz de hacer frente a la escasez de oferta de crudo en los mercados internacionales”.

La caída de la producción de crudo en Venezuela acompañada de un recorte de las exportaciones iraníes podrían estrechar de manera adicional el suministro mundial de petróleo. Las sanciones al régimen de Nicolás Maduro se convierte en una nueva piedra en el zapato para la producción de una economía acosada por la inflación y cuyos ingresos dependen del petróleo. Antes de que Trump sacara adelante las sanciones contra Venezuela su producción de petróleo se encontraba en los niveles más bajos en décadas.

Venezuela e Irán son miembros de la OPEP, organización que desde noviembre de 2016 decidió rebajar su producción para impulsar la recuperación de los precios del crudo. El objetivo era acomodar el exceso de oferta a la demanda real y acabar con el colapso que imperaba desde 2014. Al acuerdo, que entró en vigor en enero de 2017 se sumaron otros países ajenos al cártel pero que compartían con este su interés por reflotar los precios.

En los primeros meses de vigencia del pacto la gran preocupación del mercado era el incumplimiento de las cuotas establecidas. Un año después la realidad es otro. La caída involuntaria de la producción en Venzuela está llevando a un exceso de cumplimiento, algo que podría ser aprovechado por Arabia Saudí y otro productores para incrementar el bombeo.