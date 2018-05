Ibex en directo: Italia cae con fuerza y enfría el optimismo por el acercamiento de China y EE UU

Cecilia Castelló

Un asesor de la Casa Blanca dice que el conflicto comercial con China se va a "resolver"

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, ha asegurado que EE UU tiene intención de solucionar el conflicto comercial con China. El presidente Donald Trump no quiere "una guerra comercial, yo no quiero una guerra comercial, no espero una. Creo que todo esto se va a resolver, realmente lo creo, con el tiempo", aseguró Kudlow.