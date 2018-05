En los últimos años hemos vivido un crecimiento importante en los fondos de inversión en España y el patrimonio alcanzaba un total de 272.116 millones de euros a 31 de marzo.

Asimismo, hemos asistido a un floreciente aumento del apetito/interés por gestores independientes españoles, también llamadas “gestoras boutique”.

Desde hace mucho tiempo, en países con gran tradición inversora como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Suiza, las gestoras independientes son muy populares y ofrecen al inversor una gestión de calidad con excelentes resultados.

En España, gracias a la aparición de estos nuevos jugadores como son las gestoras independientes, el ahorrador dispone de una alternativa de verdad interesante.

¿Qué hay detrás de estas “gestoras boutique”? Exclusividad. Se refiere a productos, fondos de inversión, de calidad, de alto valor añadido y de carácter más exclusivo. Son fondos que en algunos casos son difíciles de encontrar en las redes bancarias.

Lo que caracteriza a estos artesanos del mundo de la gestión de fondos es que invierten en ideas de inversión, muchas veces alejándose de los índices, con una alta convicción para generar alfa y por eso sus resultados son superiores y se sitúan en los primeros puestos del ranking.

Además en muchos casos, suelen tener una volatilidad (medida del riesgo) significativamente inferior a la media de su categoría o sector.

Las principales ventajas para un inversor son, en primer lugar, la especialización: estas gestoras se centran en aquello en lo que son buenos con una gama de productos que suele ser concentrada (“zapatero a tus zapatos”).

En segundo, la independencia, que se refiere a la libertad para gestionar las inversiones de forma activa, sin restricciones, y poder invertir en cualquier tipo de activo sin limitaciones de tracking error (la desviación frente a los índices).

Este es un aspecto importante pues en ocasiones buenos gestores que trabajan en redes bancarias no pueden tomar posiciones en sus mejores ideas pues no se les permite desviarse de los índices (por cierto, esto de la indexación, que da para otra tribuna, lo abordaremos más adelante y con mayor detenimiento)… Las grandes firmas de gestión con gran capacidad distribución no siempre necesitan calidad en sus productos para colocarlos entre sus clientes...

Tercero, experiencia: son profesionales con una dilatada experiencia y con una alta especialización, lo que puede dar la tranquilidad al inversor de saber que confía su dinero en un profesional con un historial de rentabilidad consistente.

Cuarto, alineación de intereses entre inversores, gestora y gestores, situados todos en el mismo lado y donde el cliente es lo primero. Además, los gestores invierten su patrimonio propio en los fondos que gestionan.

Por ejemplo, si analizamos los mejores fondos de Bolsa española a diez años, los cinco mejores fondos en rentabilidad pertenecen a firmas independientes y no a grandes grupos bancarios. Además, la entrada en vigor de Mifid 2 es una gran oportunidad para las gestoras independientes de tener más visibilidad y de que el inversor particular tenga disponibles estos fondos en su banco habitual.

Lo cierto es que dedicamos meses e incluso años a tomar decisiones de inversión para ahorro de tipo inmobiliario: observamos métricas de precio por metro cuadrado, cercanía de parques o de transporte, etc. También gastamos tiempo para la compra de un móvil, un coche, un ordenador, etc. Sin embargo, muchas veces no realizamos este análisis cuando se refiere a la inversión de nuestros ahorros.

Por ello, la próxima vez cuando vaya a invertir en fondos, investigue, infórmese y compare… va a poder entrar en fondos de inversión de calidad, en manos de gestores de reconocido prestigio que se presentan con un historial de rentabilidad consistente: un mayor cuidado en la gestión que lleve también de la mano una importante mejora en la calidad de servicio e información.

Pilar Bravo es directora comercial de Gesconsult