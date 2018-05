Telefónica ‘ficha’ a Shawn Mendes en Reino Unido

Telefónica vuelve a buscar en Reino Unido fichajes de grandes estrellas mundiales de la canción para la promoción de su marca y servicios. Una vía publicitaria más en su pugna con competidores como BT, Vodafone y Hutchison. Esta vez, el turno ha sido para el cantante canadiense Shawn Mendes, una de las figuras juveniles emergentes.

Así, su filial O2 patrocinará la gira que Mendes hará en Reino Unido en abril del año que viene. Además, la filial de Telefónica ofrecerá a los clientes de su servicio Priority Tickets la posibilidad de comprar entradas para sus conciertos 48 horas antes de la comercialización entre el público en general.

La gira incluirá conciertos en Leeds, Glasgow, Birmingham y Manchester, junto con dos actuaciones en el O2 Arena de Londres. La filial de Telefónica promocionará la gira del cantante a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. De momento, y dentro de la promoción, O2 y Mendes han grabado un vídeoclip de 60 segundos, que ha sido emitido en algunas televisiones británicas como ITV.

Mendes no ha dejado de ganar relevancia en el panorama musical mundial desde 2014, con éxitos como Treat You Better y Stitches, que han encabezado las listas de éxitos en países como Reino Unido y EE UU. Estos éxitos han triunfado en portales como Youtube, donde el primero de ellos acumula más de 1.500 millones de visualizaciones.

Con este movimiento, Telefónica O2 ha buscado repetir acuerdos similares que le llevaron a promocionar a estrellas de la música como Beyoncé, Lady Gaga y Ed Sheeran. Todos pasaron a convertirse en reclamos publicitarios de la empresa. En los casos de Lady Gaga y Beyoncé, la operadora también grabó espectaculares anuncios publicitarios con el formato de vídeos musicales.

En el año 2013, antes del agravamiento de la crisis política y económica en Venezuela, Telefónica también fue patrocinador de la gira en el país de Beyoncé. La operadora también recurrió a la cantante como reclamo promocional frente los competidores, Todavía eran otros tiempos en Venezuela. En el primer trimestre de aquel año, Telefónica registró unos ingresos superiores a 620 millones de euros en el país sudamericano. Este ejercicio, en el mismo periodo, ha facturado ocho millones.