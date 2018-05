Ibex en directo: Bolsas, petróleo y dólar suben en paralelo tras la ruptura con Irán

Virginia Gómez

El Mibtel italiano recupera posiciones

La Bolsa italiana cotiza hoy en positivo. Concretamente, el índice italiano avanza alrededor de medio punto porcentual después de cerrar ayer con un descenso del 1,64% ante la posibilidad de que se tengan que repetir las elecciones.

Y es que los principales partidos políticos italianos rechazaban ayer la propuesta del presidente Mattarella de crear un gobierno de concentración hasta diciembre, para convocar nuevas elecciones a comienzos del próximo ejercicio.

"Este rechazo es muy factible que lleva a Italia a la convocatoria de nuevos comicios en junio, algo que no parece que vaya a servir de mucho, ya que el resultado de los mismos no creemos que vaya a ser muy diferente al de las pasada elecciones. La situación, no obstante, es un nuevo foco de incertidumbre en el seno de la zona euro, además de poder convertirse en un lastre para la evolución de la economía italiana", explica Link Securities.