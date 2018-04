Valores para exprimir el jugo a los resultados del primer trimestre

El sector inmobiliario renace con fuerza. A las recientes salidas a Bolsa de los últimos 12 meses se han sumado en este inicio de año las operaciones corporativas con la opa de Colonial sobre Axiare o la de Blackstone sobre Hispania, pendiente esta última de resolución. Dentro del inmobiliario hay que diferenciar entre socimis y las promotoras.

En lo que respecta a las primeras, Diego Jiménez Albarracín espera que los números de este inicio de año sean buenos y reflejen crecimientos por valor de activos así como en lo referente a ingresos por rentas. A pesar de ello el experto no cree que vayan a tener un fuerte impacto en la cotización pues aunque en Deutsche Bank se muestran optimistas con Merlin o Hispania (a esta última la incluyen en su cartera para el próximo trimestre) considera que estas cotizadas empiezan a mostrar signos de agotamiento. Es decir, cotizan ya a unos múltiplos muy exigentes. Merlin avanza un 9,7% en el año y dispone de un PER de 19,48 veces. Por su parte Hispania y Colonial repuntan un 11,9% y 13,6% respectivamente con un PER de 20,6 y 33,8 veces.

Desde Gesconsult descartan sobresaltos por parte de las promotoras. Gonzalo Sánchez señala que el resultado negativo del cuarto trimestre de 2017 registrado por Neinor fue un hecho puntual y aislado que no se trasladó al resto de competidores como Aedas. La pobre evolución del negocio en la recta final del ejercicio se debió a retrasos en licencias por construcción, algo que ha lastrado la cotización en este inicio de año en el que se deja un 14,3%. Asimismo, Sánchez defiende que en el mercado no existe inflación de costes pese a los últimos datos conocido de Aedas que cifran estos en el 3%. Por su parte, Metrovacesa publicará sus primeros resultados trimestrales tras la salida a Bolsa de febrero. Desde entonces el valor retrocede un 12,7%.