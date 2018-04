Por qué están las tecnológicas de EE UU en el ojo del huracán

El gigante de las ventas por Internet fue acusado esta semana por Donald Trump de estar pagando demasiado poco al servicio postal norteamericano por los paquetes que reparte, de destruir empleo y de arruinar al pequeño comercio. El mandatario también ha arremetido contra el diario The Washington Post, propiedad del fundador y máximo accionista de Amazon, Jeff Bezos. Las acciones de la compañía, que ya habían tenido unas semanas difíciles, tuvieron varios días de caídas, tras las amenazas de Trump. Sin embargo, ¿hay alguna base real para esta corrección bursátil? Muchos expertos creen que no. “Hemos aprovechado las caídas para aumentar nuestra posición, porque no creemos que los tuits del presidente Trump vayan a tener un impacto sobre las cuentas de la compañía”, explicaba recientemente James Wang, analista de la firma ARK Invest. A su juicio, a pesar de que pueda haber unas semanas de volatilidad, la cuenta de resultados de Amazon va a seguir viéndose impulsada por su fuerte diversificación geográfica y la tendencia imparable de aumento de la compraventa de artículos a través de internet. Además, la firma tiene una gama de productos y servicios cada vez más amplia.