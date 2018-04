Sánchez: “No descartamos una moción de censura a Rajoy"

Tan solo dos días después de que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, presentase los Presupuestos Generales del Estado, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado el no del partido que dirige a las cuentas públicas. Lo ha hecho en una entrevista con Ricardo de Querol, director de CincoDías, desde la sede del partido en Madrid, en la calle Ferraz, y junto al director de El Economista, Amador G. Ayora.

El líder socialista ha reafirmado que si el Gobierno de Rajoy no consigue aprobar en el Congreso los Presupuestos, debe convocar elecciones. Por tanto, ha afirmado que si no obtiene el plácet del Congreso, Rajoy debe someterse a una cuestión de confianza.

Además, Sánchez ha afirmado que el PSOE no descarta "una moción de censura a Rajoy". Ha explicado que tras la investidura del presidente del Ejecutivo, el Gobierno no ha gobernado porque no tiene un proyecto político, es incapaz de articular mayorías estables y es un partido asediado por los casos de corrupción.

Sánchez ha asegurado que la negativa del PSOE a aprobar los Presupuestos del Gobierno se basa en que "no redistribuyen el crecimiento, sino la desigualdad" y son perjudiciales para la clase trabajadora. Además, ha defendido la necesidad de aumentar las partidas destinadas a Sanidad y Educación porque, en su opinión, "hay margen de ingresos" para ello.

Señala en este sentido los 34.000 millones en beneficios fiscales, así como se reafirma en la necesidad de subir el tipo efectivo aplicado a las grandes empresas hasta el 15%. Y afirma que así no elevará la carga impositiva a las empresas.

También reitera la intención del PSOE de imponer un impuesto finalista a la banca para sufragar el gasto en pensiones, para así no recurrir a la emisión de deuda soberana. Con este impuesto, el partido considera que se podrían lograr 1.700 millones de euros. El líder socialista considera que la subida propuesta por el PP no soluciona el problema de déficit de la Seguridad Social y no acaba con la "dictadura del 0,25%" que el Gobierno impone a los pensionistas.

En materia impositiva, además de recordar la petición del PSOE por realizar una reforma fiscal, ha explicado que la postura del PSOE se basa en aumentar el IRPF a las rentas más altas. No ha detallado, sin embargo, a partir de qué umbral considera que se trata de rentas altas.

Sobre otras cuestiones de la actualidad política, Sánchez ha afirmado respetar las decisiones judiciales con respecto a la decisión de la justicia alemana de excarcelar a Puigdemont. Con respecto a la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha comentado que la posición del PSOE está en hacer por que no termine la legislatura como presidenta. Y ha apelado a la responsabilidad de Ciudadanos para que apoye la moción de censura.