Suspenden la Barcelona World Race ante la inestabilidad política en Cataluña

La Fundación Navegación Oceánica Barcelona (Fnob) ha comunicado este jueves que queda suspendida la celebración de la Barcelona World Race 2018-2019, que tenía prevista su salida el 12 de enero del año que viene, ante las dificultades para encontrar patrocinio por la "falta de estabilidad política", ha informado en un comunicado.



Así se decidió en la reunión mantenida el pasado 22 de marzo en la reunión del patronato de la fundación, integrado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Puerto de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y Fira de Barcelona.



"Una serie de circunstancias desfavorables han propiciado que el patronato haya tenido que tomar esta dolorosa decisión", indica la Fnob, entre las que cita que la consideración de la Barcelona World Race como evento de excepcional interés público en los presupuestos generales del Estado, solicitada en 2015, se ha visto retrasada a causa de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado a 2016 y la convocatoria de elecciones de diciembre de 2015, que al tenerse que repetir en junio de 2016 por no alcanzar mayoría no ha podido hacerse efectiva hasta abril de 2017.



Aun así, la necesaria constitución de la Comisión Interadministrativa que define los planes y programas que articulan el patrocinio de la regata no se podrá celebrar hasta abril: "Estas circunstancias han dificultado de una manera extraordinaria las posibilidades de búsqueda de patrocinio en el periodo normal según la planificación habitual de comercialización de la regata, retrasando en más de dos años el proceso previsto en el Plan Director".



"Por otra parte, el clima de indefinición institucional y falta de estabilidad política que vive nuestro país en este último año ha dificultado aún más esta comercialización", ha ahondado la Fnob. Sin embargo, la Fundación ha destacado que desde este jueves empieza a trabajar para la próxima edición de la Barcelona World Race, que será la cuarta y se celebrará en 2022-2023.