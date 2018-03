Facebook rediseña sus herramientas de privacidad tras la crisis de Cambridge Analytica

Facebook anunció ayer que ha rediseñado las opciones que permiten a sus usuarios gestionar la privacidad de sus datos, para que sean más fácil de localizar y de usar. La medida llega después de conocerse que Cambridge Analytica ha utilizado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para ayudar a Donald Trump a llegar a la presidencia de EE UU, aunque la red social asegura que los cambios ya estaban planeados con anterioridad para cumplir con las nuevas reglas de la UE.

En una nota, la firma aseguró que está trabando para “ayudar a las personas a entender cómo funciona y qué opciones tienen sobre sus datos” y avanza “medidas adicionales”. “Hemos rediseñado de arriba abajo” el menú de configuración, tanto en la versión móvil como de escritorio, para que los usuarios puedan localizarlo con facilidad. Esto se traduce en que ahora los ajustes se encuentran agrupados en un mismo lugar, no como antes que estaban “repartidos en casi 20 pantallas diferentes”. La red social también ha limpiado la configuración desactualizada, para que esté claro qué información se puede o no compartir con las aplicaciones.

Facebook ha diseñado igualmente un nuevo menú para los accesos directos de privacidad (información acerca de la privacidad, la seguridad y los anuncios), un menú donde el usuario encontrará las opciones para gestionar sus datos “con solo unos toques”, y que incluye explicaciones sobre cómo funcionan.

Desde este menú, es posible agregar más capas de protección a la cuenta del usuario, como la autenticación de dos factores. También controlar la información personal, de modo que el usuario podrá revisar lo que ha compartido y borrarlo si quiere, y administrar la información que usa la red social para mostrar anuncios, y gestionar quién ve sus publicaciones y la información de su perfil. “Eres el propietario de lo que compartes en Facebook”, ha querido resaltar la compañía, que también ha incluido herramientas para que los usuarios busquen, descarguen y eliminen sus datos.

Con ellas, los usuarios podrán borrar cualquier cosa de su biografía o perfil que ya no quiera que esté en la red social. "También estamos facilitando la descarga de los datos que has compartido en Facebook. Puedes descargar una copia segura e incluso moverla a otro servicio. Esto incluye", aclaran, "las fotos que has subido, los contactos que has añadido a tu cuenta o las publicaciones en tu biografía".

La empresa de Mark Zuckerberg ha aclarado también en las próximas semanas propondrá actualizaciones sobre las condiciones del servicio de Facebook, que incluye sus compromisos con las personas, así como una actualización de la política de datos, que detallará "mejor" los datos que recopila la plataforma y los usos que les da.

Todos estos cambios, a los que se ha visto obligada la compañía por la pérdida de confianza que está sufriendo entre los usuarios y los inversores, tienen también lugar mientras se ha conocido que Facebook aplaza su esperado altavoz inteligente, un negocio donde ya están Amazon, Google y Apple, entre otros. Este miércoles se ha conocido igualmente el nombre de algunas empresas como Playboy Enterprises ha eliminado sus cuentas de la red social.