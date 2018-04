Cita previa: ¿Puedo pedir ayuda a Hacienda para hacer la declaración?

Hacer la declaración de la Renta no es lo que era. Por suerte, las noches de lápiz y calculadora han quedado atrás (de hecho está prohibido presentar una declaración completada a mano), y las aplicaciones informáticas de la Agencia Tributaria facilitan el trámite. Con todo, muchos contribuyentes necesitan asistencia, sea por que no son muy duchos con la tecnología, sea porque deben declarar ingresos u operaciones no habituales.

¿Qué modalidades de ayuda existen?

Es posible pedir una cita previa presencia para recibir ayuda en la oficinas de la Agencia Tributaria, de modo que la declaración es cumplimentada en dichas oficinas con ayuda del personal del fisco. Otra alternativa es recibir ayuda vía telefónica concertando una cita (el plan "le llamamos" de Hacienda), de modo que un trabajador de Hacienda llama al contribuyente en una hora prefijada para ayudar con la declaración. La tercera opción es llamar directamente al centro de asistencia telefónica.

¿Cuándo se puede pedir?

La cita previa para atención en oficinas se puede pedir a partir del 8 de mayo, para solicitar cita a partir del día 10 de ese mismo mes. La atención telefónica con cita previa estará operativa desde el inicio de la campaña, el 4 de abril, al igual que la atención telefónica sin cita.

¿Cómo pedir la cita?

Por Internet, en la web de la agencia tributaria con NIF/NIE o DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia. Por teléfono, llamando al 901 22 33 44 o 91 553 00 71 (de 9 a 19 horas de lunes a viernes) con NIF/NIE. Una tercera fórmula es a través de la apliación de la Agencia Tributaria. Para la petición de ayuda telefónica con cita se puede llamar también al Teléfono 901 12 12 24.

¿Lo puede solicitar cualquiera?

No, hay ciertos límites. Por ejemplo, quien obtenga rendimientos del trabajo por más de 65.000 euros no puede pedir cita presencial ni asistencia telefónica. Tampoco quien obtenga rendimientos del capital por más de 15.000 euros o tenga más de una casa alquilada. Estas personas pueden solicitar ayuda telefónica sin cita. Pero, por ejemplo, un contribuyente con rendimientos de actividades económicas no puede. La información completa está en la tabla superior.

¿Se puede pedir más de una cita?

El máximo son dos citas por contribuyente (identificado por su NIF).