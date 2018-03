Dancausa: “Hoy más que nunca seremos capaces de vencer todos los obstáculos que se nos planteen”

Tajante. Así ha sido el discurso de María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, en la junta de accionistas de la entidad, celebrada en el salón de actos del Museo Reina Sofía. La primera ejecutiva del banco ha descartado por completo los vaticinios que aseguran “que no hay lugar para la banca mediana, y que esta no tiene futuro. Nuestra respuesta es que tales vaticinios no se van a cumplir (…). Si en el pasado hemos salido adelante venciendo las dificultades de entonces, hoy más que nunca seremos capaces de vencer todos los obstáculos que se nos planteen”.

Dancausa niega así a las afirmaciones que mantienen que “la combinación de las fintech y las grandes tecnológicas, las que llevarán a la banca a su final”.

La directiva, además, ha defendido la estrategia y modelo de Bankinter desde su creación hace 53 años, durante los cuales ha ganado cuota de mercado pese a no fusionarse, procesos que ha aprovechado para criticar sin mencionarlos. “No somos la amalgama de múltiples entidades que con el paso del tiempo no consiguen erradicar diferencias culturales. Somos un grupo cohesionado, que ha crecido por innovación y no por adquisiciones, con una única cultura, con un accionista de referencia estable a lo largo de sus casi 53 años de vida”.

El presidente no ejecutivo del banco, Pedro Guerrero, también se refirió a los accionistas del banco, entre los que destaca Jaime Botín, con más del 23% del capital y que en los últimos meses se ha visto envuelto en algún delito fiscal. “Bankinter cuenta con un accionariado estable y fiel, comprometido con el proyecto a largo plazo de la entidad. Y este hecho diferencial del que no participan otras entidades, nos permite afrontar el futuro con seguridad y confianza”. El consejo cuenta con casi el 30% de su capital desde casi su creación.

Dancausa explicó también que Bankinter no está sobredimensionado “ni en oficinas ni en plantilla. Somos los suficientemente grandes para disponer de capacidades de desarrollo y de afrontar cargas comunes que a los muy pequeños les son prohibitivas.

En una junta en la que ningún accionista tomó la palabra en este acto, tanto Dancausa como Guerrero, presumieron de la evolución de la entidad a lo largo de los últimos cinco años, coincidiendo con el auge de la crisis financiera. Bankinter “es el banco que más se ha revalorizado de los 40 que cotizan en el EuroStoxx600 en el quinquenio que va de enero de 2013 a diciembre de 2017. El año pasado, la acción registró una destacada subida del 7,4% y en los dos primeros meses de 2018 ha sido el valor del Ibex 35 que mejor se ha comportado, con una subida del 11%”, ha declarado Guerrero.

La consejera delegada, mientras, ha explicado como uno de los principales retos para la banca (además de la regulación y las empresas tecnológicas, incluidas las fintech) la “feroz competencia”, que “en nuestro sector es cada día más dura” debido a los “exiguos” márgenes. Pese ello, mantiene que Bankinter seguirá creciendo y mejorando su rentabilidad. De hecho, ha recordado que la entidad es la que ofrece en la actualidad “el mejor retorno al capital de la banca española que cotiza (12,6%). Tenemos un alto nivel de capital (11,5% CETE1 fully loaded)”, y tiene la tasa de mora más baja (3,05).

La ejecutiva también reclamó la entrada de bancos extranjeros. “Yo espero que en un futuro no muy lejano tengamos bancos de otras naciones de Europa compitiendo con los bancos españoles tradicionales”. Considera que es “una paradoja el que la banca sea tan local pero su supervisión (en referencia al BCE) se tan europea”.