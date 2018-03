Ibex en directo: El temor a la guerra comercial cede y anima las Bolsas

Miriam Calavia

Powell calienta los bonos y enfría las acciones, según ActivTrades

La primera declaración de Powell como presidente de la Reserva Federal frente al Congreso de Estados Unidos llega en un momento bastante sensible para el mercado, señala ActivTrades, que indica que según los datos de la bolsa mercantil de Chicago, las probabilidades de que este año haya cuatro aumentos de tipos de interés en Estados Unidos ha subido del 20% al 33% tras el testimonio de Powell.

No obstante, para algunos analistas y economistas, aunque la Fed suba sus tipos de interés, no vamos a ver una subida repentina que incomode a los mercados. Incluso algunos economistas están de acuerdo en que si la inflación llega al 2% o al 2,5% y el crecimiento económico se mantiene en el 3% no hay peligro para las acciones y la expansión económica se puede mantener por un periodo más largo.