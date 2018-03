Gimeno insiste en la necesidad de normas "homogéneas" frente a Amazon

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, insistió ayer en la reclamación de “reglas homogéneas” que permitan a todos los operadores competir “en igualdad de condiciones” y un marco normativo europeo que corrija las diferencias fiscales entre el comercio y los grandes operadores en línea, en una referencia velada a Amazon.

En una conferencia en la Cámara de Comercio de Barcelona, Gimeno aseguró existe una normativa del siglo XX que no se corresponde con la realidad y los nuevos operadores “tienen muchas ventajas” que a los comercios tradicionales se lo ponen “difícil”, pese a que en España estos operadores no llegan a una cuota de mercado del 5 %.

Sin embargo, aseguró que esto va a cambiar en los próximos tres años porque va a aumentar de forma exponencial el comercio en línea y vamos a llegar a cuotas del 10%, todavía lejos del 15% que hay en otros países. El directivo insistió en que los grandes operadores que trabajan en un entorno online no están, por ejemplo, sujetos a horarios comerciales y su fiscalidad no se asemeja a la de las empresa físicas.

Aseguró que es un tema legal “muy complejo” y que en las administraciones empieza a haber una concienciación de que el problema es grande, pero se ha quejado de que se habla de una cuarta revolución industrial cuando el marco normativo va “muy por detrás”.

“Lo que no puede ser es que nosotros paguemos impuestos cuando ellos no los pagan o que no se tenga en cuenta la riqueza que generamos en un país”, aseguró, y añadió que no sabe si es más fácil regularlos a ellos y que tengan las mismas exigencias fiscales o que ellos puedan tener más libertad, “pero de una manera u otra tenemos que competir en igualdad de condiciones”.

Por otro lado, la compañía anunció ayer la entrada de Sfera en el sector de la decoración de hogar, lo que supone entrar en competencia con Zara y H&M. En concreto, la filial textil del grupo ha lanzado una colección que por el momento consiste en una línea de 33 referencias, entre las que figuran cojines, velas, micados, figuras decorativas o marcos de fotos, entre otros productos, que están disponibles en la tienda online (www.sfera.com) y en 45 tiendas físicas seleccionadas del grupo. La creación de esta línea coincide con la apuesta de los grandes almacenes por el mobiliario, con el reciente lanzamiento de la marca Room.