Si tienes uno de estos móviles llevas cargado un troyano de fábrica

Los teléfonos móviles chinos siempre han tenido muy mala fama en lo referente a la seguridad, de hecho incluso el gobierno de Estados Unidos ha vetado a algún fabricante como Huawei por los rumores de “espionaje” para el gobierno chino y los temores de la administración. Pero lo que conocemos hoy tiene que ver más con el usuario final y con decenas de móviles asiáticos que han sido descubiertos con un troyano infiltrado en su sistema. Lo peor de todo esto es que este venía integrado desde la misma fábrica.

Varios móviles chinos “pillados” con un troyano de fábrica

Fue a mediados del pasado año 2017 cuando se descubrió un troyano conocido como Android.Triada.231, integrado por completo en el firmware que traían de fábrica varios móviles chinos baratos.

Es muy grave que un móvil venga de fábrica con un troyano cargado en su software

El número de móviles afectados por este troyano no ha parado de crecer desde entonces, y la lista ya es considerable. El troyano permite que se ejecuten aplicaciones de forma remota con fines fraudulentos, por lo que el riesgo es máximo. Los móviles detectados con este troyano son los siguientes: Leagoo M5, Leagoo M5 Plus, Leagoo M5 Edge, Leagoo M8, Leagoo M8 Pro, Leagoo Z5C, Leagoo T1 Plus, Leagoo Z3C, Leagoo Z1C, Leagoo M9, ARK Benefit M8, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee X5 Max, Doogee X5 Max Pro, Doogee Shoot 1, Doogee Shoot 2, Tecno W2, Homtom HT16, Umi London, Kiano Elegance 5.1, iLife Fivo Lite, Mito A39, Vertex Impress InTouch 4G, Vertex Impress Genius, myPhone Hammer Energy, Advan S5E NXT, Advan S4Z, Advan i5E, STF AERIAL PLUS, STF JOY PRO, Tesla SP6.2, Cubot Rainbow, EXTREME 7, Haier T51, Cherry Mobile Flare S5, Cherry Mobile Flare J2S, Cherry Mobile Flare P1, NOA H6, Pelitt T1 PLUS, Prestigio Grace M5 LTE y BQ 5510.