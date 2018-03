Tebas: “Si a las 'telecos' el fútbol les parece caro, que no lo compren”

A escasas semanas de que la patronal de los clubes de primera y segunda división, LaLiga, comience la subasta de los derechos audiovisuales para el trienio que arrancará en la temporada 2019-2020, su presidente, Javier Tebas, respondió a las quejas que los responsables de Telefónica o Vodafone han hecho públicas por el incremento del precio de este tipo de productos. "Si les parece caro, que no lo compren. Tenemos diferentes estrategias. Y si el concurso queda desierto no va a pasar nada. No quiero ser partícipe de la ruina de Telefónica", ironizó Tebas.

El consejero delegado de la compañía de telecomunicaciones, Ángel Vilá, afirmó hace pocos días que había una elevada posiblidad de que Movistar+ no emitiese la Champions League el próximo año, apuntando además que la estrategia de la empresa sería "extremadamente racional" en la adquisición de los derechos deportivos. Más contundente fue el consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, quien afirmó que les resultaría más rentable perder a los 400.000 abonados de su plataforma que tienen contratado el fútbol que mantenerlos a los precios actuales.

Tebas, que participó en una mesa redonda sobre el futuro del deporte y los derechos audiovisuales, ha enmarcado estas declaraciones dentro de una estrategia negociadora. "Quien quiere comprar algo lo quiere lo más barato posible. Estamos ante un mercado regulado, con una legislación que le quita valor al fútbol, porque si Telefónica, que es la única con capacidad de acudir al concurso, compra el fútbol, está obligado a repartirlo entre el resto de operadores. Y como afirmó el responsable de Orange, si una tiene el fútbol, el resto también lo tendrá". El presidente de LaLiga ha detallado que el mensaje que se da en público no corresponde con el que él recibe en privado, algo que achacó al gran valor que tiene el fútbol de cara a la capitalización bursátil de estas compañías. "Estas declaraciones se hacen de cara al accionista y a los fondos. BBVA ha tenido que provisionar 1.100 millones por su participación en Telefónica. Todo tiene impacto". Tebas cifró en 700 millones la cantidad que Telefónica paga por su oferta actual de fútbol, que incluye la Champions, y en 1.300 los millones que, como mínimo, quiere obtener en la próxima venta de derechos de la Liga.

En opinión del dirigente, LaLiga no es la responsable de que las operadoras no le saquen rentabilidad al fútbol por el incremento de su valor. Lo achacó a la estrategia de precios de estas. "Hace tres años, las telecos usaron el fútbol para crecer en su oferta convergente. Y en su guerra de competencia, al bajar los precios, el fútbol ha tenido más repercusión en su cuenta de resultados. Tendrán que cambiar la forma de hacer los números. No es que el fútbol sea caro o barato. Telefónica ha ganado 3.000 millones el año pasado. No entiendo que hablen del impacto del fútbol en sus cuentas de resultados".

En caso de que la subasta del fútbol quedara desierta, algo que Tebas no ve probable, entrarían en escena otras alternativas, con un mayor protagonismo de las plataformas OTT (Over the top), que emiten en internet."A lo mejor el modelo al que vamos las ligas se anticiparía unos años, pero no creo que suceda". Además, aseguró que podrían ganar 400 millones más con otra regulación y sin el partido en abierto.

De pago

Porque el futuro del deporte estará en el pago, y sobre todo, en esas plataformas de internet. Así lo constataron, además de Tebas, los representantes de las otras tres ligas deportivas de España, en la jornada Derechos Audiovisuales en el Deporte. En el caso de las competiciones consideradas premium, como son el fútbol, la Fórmula 1 o incluso el baloncesto, el interés de las empresas tecnológicas incrementan las posibilidades de monetización. “El que más tiene que ganar es Amazon, porque quiere potenciar el Prime. Son 80 millones de usuarios, y así impulsan el consumo en la plataforma”, afirmó el director de desarrollo de negocio de ACB, Joan Manel Carreras. De hecho, el marketplace ha presentado hoy Six Dreams, una docu-serie deportiva producida en colaboración con LaLiga y Mediapro, que muestra la rutina de tres jugadores, dos miembros de cuerpos técnicos y un presidente de club en la temporada actual.

Para este, “todo el deporte premium va a ser de pago, y ya no veremos deporte en cadenas generalistas. Solo aquellos que busquen difusión estarán en las temáticas”. A las competiciones más modestas se les presenta una compleja disyuntiva: ¿Difusión o ingresos? La Liga de Fútbol Sala busca ese equilibrio, como describió su presidente, Javier Lozano. “Aún necesitamos exponernos, ser visibles, y a la vez ingresar más para mejorar nuestro producto. El fútbol sala no se puede entregar solo al dinero, solo con él no creces más rápido. Las redes sociales y las OTT son nuevas oportunidades, pero sin una calidad mínima no hay producto”. En su caso, la liga es emitida por Teledeporte, en abierto, y en pago, por Eurosport.

Aunque, como recordó Joan Manel Carreras, que no se emita un partido en directo y en abierto ya no significa menor difusión. “Ahora tenemos otras herramientas para llegar a los aficionados. Podemos multiplicar por 20 el potencial de la audiencia en directo”. Las redes sociales son el lugar perfecto para llegar, sobre todo, a los más jóvenes. “Es la única forma de llegar a ellos, a través de los contenidos que generamos allí”, explicó el presidente de Asobal, Adolfo Aragonés. Esa base de aficionados será la clave para el éxito de los nuevos formatos