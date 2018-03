Rajoy pide un debate monográfico sobre las pensiones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este jueves que va a pedir comparecer en el Congreso "en diez o doce días" para realizar un debate monográfico sobre pensiones con los grupos de la Cámara Baja. "Creo que puede ser el monográfico más importante de esta legislatura", ha asegurado el presidente.

Rajoy, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha dicho que Podemos le ha pedido que comparezca para hablar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero ha precisado que él quiere un "debate general" sobre este asunto, a celebrar "en diez o doce días".

El presidente, que respondía así al ser preguntado por las protestas en las calles de pensionistas y jubilados, ha asegurado que "entiende perfectamente" sus reivindicaciones para que se les suban las pensiones en mayor cuantía, pero ha señalado que aún "no hay recursos suficientes para subirlas más".

"No es que no quiera subirlas, yo quiero subirlas, pero es un problema de poder", ha apuntado el presidente, que ha añadido que esas subidas llegarán si España es capaz de mantener la actual política económica, pues la recuperación "no ha llegado aún" al nivel deseado, ha precisado.

Rajoy ha insistido en que su objetivo es mantener el sistema de pensiones en el presente, pero también a medio y largo plazo, para lo que se necesita seguir creando empleo.

"Hemos subido las pensiones todos los años de la crisis, es verdad que poco (0,25%), mucho menos de lo que nos hubiera gustado, y ahora que hay recuperación la gente quiere que se les suban más y los funcionarios cobrar más... Yo entiendo todas las reivindicaciones pero, como presidente del Gobierno, tengo que tener una visión general. Hay que ir poco a poco. Lo que no podemos hacer es gastar lo que no tenemos", ha subrayado Rajoy.

El presidente del Gobierno ha insistido en que "no puede gastar todo lo que le gustaría" y que ahora no pueden "estropearse" todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado para superar la crisis. "Tenemos que seguir creando empleo, porque las cotizaciones son las que pagan las pensiones. En la medida que vayamos creando empleo podemos ir subiéndolas más", ha apuntado.