Fuencisla Clemares: “En Google, es un algoritmo el que propone los salarios para evitar la desigualdad”

La directiva defendió también durante el encuentro informativo que Google respeta la legislación que existe a nivel internacional en materia fiscal. “Esta legislación ha sido diseñada por los políticos y es extraordinariamente compleja, pero nos permite mantener el tipo de estructura bajo la que operamos. Desconozco los detalles sobre el pago del IVA [en España], pero cumplimos la ley y pagamos impuesto de sociedades, aunque la mayor parte de los impuestos se paga en EE UU, que es donde se generan los productos y el valor”, dijo al ser preguntada si la compañía ha instalado su hub europeo en Irlanda por tener una menor presión fiscal que en otros países de la región donde genera negocio.

Clemares indicó, no obstante, que Google aboga por una legislación más homogénea en Europa, que además sea mucho más transparente y más equitativa para todo el mundo. “Es algo que debe ser revisado en el marco de la OCDE”.

Sobre la multa de 2.420 millones de euros que la Comisión Europea ha impuesto a Google por abuso de posición dominante en su servicio de comparación de compras online, Clemares señaló que su empresa no está de acuerdo y que la han recurrido. Pero precisó que Google ya ha introducido cambios para cumplir con las exigencias de Bruselas: “Estamos trabajando con agregadores para que también puedan introducir sus productos en nuestra plataforma”.

La ejecutiva también habló de la salida de Google de China y del cierre de Google News en España. Sobre la primera cuestión recordó que decidieron abandonar el país asiático “porque no estábamos dispuestos a censurar los resultados de las búsquedas” como pedía el gobierno chino, e indicó que no sabe cómo va a evolucionar esta cuestión “porque desconocemos cómo va a evolucionar el gobierno de ese país”. Respecto a Google News, Clemares apuntó que no hay novedades. “No podemos pagar por llevar clics a los medios, así que mientras la ley siga en vigor no nos podemos plantear nada distinto”.

Por otro lado, la ejecutiva ha destacado que la relación que mantiene actualmente con los operadores de telecomunicaciones “ha mejorado de forma radical”. “Tenemos una relación comercial mucho más estrecha” y colaboramos cada vez en más ámbitos de actuación, aunque luego discrepen en algunas cuestiones. En este punto, resaltó la colaboración que mantiene con Telefónica en España.