Abel Matutes: “Palladium va a apostar por el gran lujo en vacacional y urbano”

Abel Matutes (Barcelona, 1977) es director general de Palladium Hotel Group y está detrás del proceso de transformación de la compañía hacia marcas de lujo. La gran apuesta en urbano será para la enseña Only You. “Actualmente tenemos dos hoteles y el objetivo será llegar a diez en tres o cuatro años”, asegura en una entrevista con Cinco Días. La mayor inversión a medio plazo, sin embargo, se centrará en la creación de una nueva enseña (Bless) para 2019, enfocada a hoteles de cinco estrellas de lujo en ciudades y sol y playa.

Palladium cerró 2017 con unas ventas de 600 millones y un alza del 10%. ¿Cuáles son las claves que justifican ese crecimiento?

El primer factor es el reposicionamiento de las marcas Gran Palladium y TRS (todo incluido de calidad) en el vacacional. Este último se realizó el pasado ejercicio y cuyo impacto se notará especialmente en 2018. Esperamos que subiendo la calidad y el servicio también podamos subir los ingresos. El segundo es que el turismo ha tenido un buen año y eso ayuda a las cuentas de resultados. Y el tercero es la recuperación del turismo urbano y nuestras marcas lo han hecho muy bien. El único lunar ha sido el último trimestre de Barcelona.

¿Qué previsiones maneja para el próximo ejercicio?

Creemos que ese ritmo del 10% se va a mantener en 2018 y tendría que acelerarse en 2019 porque incorporaremos algunos activos en México, Jamaica o República Dominicana. Gran Palladium o TRS son las las dos marcas que más van a crecer en número de camas en los próximos cinco años. En paralelo vamos a lanzar en 2019 la marca Bless, con atributos de cinco estrellas de lujo, para lo que vamos a invertir 40 millones en la reforma de un hotel en Ibiza, que será el primero de esta marca. La idea es crear una marca que integrará hoteles tanto urbanos como vacacionales de categoría muy alta. Apostaremos por el lujo.

“Una de las claves en el futuro será el cambio desde la gestión a la propiedad. Nos dará un equilibrio similar al de la competencia”

La tendencia en el sector apunta por pasar de un modelo de hoteles en propiedad a otro en el que la gestión adquiera un papel protagonista. ¿Es ese el camino que va a tomar Palladium?

Una de las claves para el futuro de la compañía va a ser el cambio de la gestión a la propiedad.Tendremos contratos de gestión en alguna playa de Europa y en Latinoamerica. Eso nos tiene que dar un equilibrio similar al de la competencia. Tenemos que hacer mucho más en gestión, pero no vamos a volvernos locos: lo que queremos es darle el máximo valor a la persona que nos cede ese activo. Un primer objetivo puede ser llegar a un mix en el que la propiedad suponga un 70% del total y la gestión un 30%

¿Prevé una tendencia similar en el reparto entre ciudades y playas, dominado por el segmento vacacional?

Gran parte del urbano lo compartimos con El Corte Inglés por lo que no tomamos la decisión solos. Creemos que podemos crecer en el urbano, pero de ahí a equilibrarlo en el corto plazo con el vacacional no lo veo. El urbano te abre más posibilidades de gestión y por eso tiene un mayor recorrido. Va a ir ganando peso, pero no para equilibrarlo con el sol y playa.