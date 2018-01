Amazon abre al público su supermercado sin cajeros

Amazon ha inaugurado este lunes su primera tienda de comestibles sin cajas registradoras, un servicio con el que busca transformar la venta minorista al público. El local, ubicado en la ciudad de Seattle, EE UU, se llama Amazon Go y emplea cámaras, sensores y deep learning para identificar y cobrar los productos que adquieren los clientes. Amazon, que abre el establecimiento tras más de un año de pruebas, no ha dicho si utilizará esta tecnología en su cadena de supermercados Whole Foods Market

La tienda Amazon Go utiliza la tecnología Just Walk Out, basado en los mismos avances que los vehículos de conducción autónoma, según explica el sitio web de la compañía. El sistema detecta de forma automática cuándo un producto es retirado o devuelto a su repisa, y realiza un seguimiento en un carro de compra virtual. Cuando el cliente sale de la tienda, Amazon le envía una factura y le cobra los gastos en su cuenta.

La tienda Amazon Go, con una superficie de 167 metros cuadrados, ofrece productos alimenticios, aperitivos, ingredientes y comidas ya preparadas. Los usuarios deben tener una cuenta en Amazon, utilizar la aplicación Amazon Go y contar con un smartphone iPhone o Android. Para acceder, deberán escanear un código de la app en los tornos de la entrada.

De esta forma, el cliente queda representado como un objeto 3-D en el sistema, que utiliza cámaras para seguir los movimientos de las personas e identificar sus interacciones con los productos.

La tecnología no utiliza reconocimiento facial, sino otras pistas visuales y la continuidad entre cámaras para determinar el comportamiento de los clientes, según ha explicado el vicepresidente de tecnología de Amazon Go, Dilip Kumaral al portal TechCrunch durante una visita a la tienda antes de la inauguración.

Aunque no hay empleados en una línea de caja, Amazon Go cuenta con personal que se encarga de reponer el inventario, revisar identificaciones en la sección de bebidas alcohólicas y preparar las comidas. Además, hay otra persona en la entrada para atender dudas y devoluciones.

Por el momento, la empresa no ha ofrecido detalles sobre más tiendas que puedan habilitarse en un futuro o si implementará esta tecnología a la cadena de supermercados Whole Foods Market, que adquirió el pasado año en 12.000 millones de euros.