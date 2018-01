José María Alonso toma posesión de su cargo en un acto conciliador

Ya es oficial. José María Alonso y su equipo han tomado posesión de su cargo al frente de la abogacía madrileña. Este lunes, 8 de enero, se ha celebrado el acto con el que arranca el mandato de la nueva junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Tras unas polémicas elecciones –una vez más- parece que la calma vuelve a la institución colegial más grande de Europa, tal y como ha podido desprenderse de los discursos pronunciados por la decana saliente, Sonia Gumpert, y el nuevo representante de la abogacía capitalina, José María Alonso. Se ha cedido el testigo en un tono conciliador entre ambos que parece poner algo de paz y concordia en una institución envuelta en sonadas polémicas.

La toma de posesión ha contado con todo un elenco de personalidades del mundo de la política y la justicia. Estaban presentes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, o el ex decano del ICAM Antonio Hernández-Gil, entre muchos otros.

En su intervención, Gumpert ha mostrado su "agradecimiento, reconocimiento y lealtad" hacia la nueva junta capitaneada por Alonso por parte quienes dejan ahora de dirigir el Colegio, y ha asegurado que estarán a disposición de los nuevos responsables del ICAM, para apoyarles en los proyectos que lleven a cabo porque, según ha afirmado la ex decana, parafraseando a Concepción Arenal, "las fuerzas que se unen para el bien no se suman, se multiplican".

Gumpert también ha tenido palabras para los miembros de la junta ya disuelta que le han acompañado durante el último lustro, así como para los socios y compañeros de despacho de todos ellos y para sus familiares y amigos, que han sido su sustento durante estos cinco años. No han faltado tampoco menciones de reconocimiento y cariño para el personal del Colegio, por su "esfuerzo diario, tesón e inquebrantable lealtad".

Por último, la ya ex decana ha señalado que comparte con Alonso la tristeza por la baja participación en los comicios. Esta es precisamente una de las cuestiones clave para el nuevo decano. Tal y como ha subrayado, su obsesión será lograr mayor participación de la abogacía madrileña.

Agradecimientos

El primer discurso al frente del Colegio de José María Alonso arrancó agradeciendo la labor de la junta saliente: "Habéis hecho un enorme esfuerzo y creo que la abogacía madrileña tiene que estar agradecida". Al inicio de su intervención recordó también la reciente pérdida de dos grandes figuras de la abogacía que nos han dejado en la primera semana del año: Manuel Olivencia y Aurelio Menéndez. "Con ellos se pone fin a una época de prestigio, de excelencia, que iniciaron junto a Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría. Fueron ejemplo para todos y cada uno de nosotros, especialmente para quienes tuvimos la suerte de conocerles", ha señalado Alonso.

El nuevo decano se ha mostrado también emocionado en el agradecimiento a su familia, especialmente durante los últimos meses, por su esfuerzo y comprensión. También ha dado las gracias a quienes le han ayudado durante la campaña: "Sin ellos yo no sería hoy decano". Y a los miembros de la nueva junta de gobierno, "que han actuado como una piña permitiendo que hoy asumamos la responsabilidad de dirigir este colegio profesional, el más grande de Europa". No ha olvidado mencionar su agradecimiento también a los demás candidatos que compitieron por el decanato, con alusión directa a Javier Íscar, presente durante el acto: "Es mi deseo y mi intención que sigamos colaborando en el futuro para que entre todos podamos hacer más grande esta profesión".

Nuevo rumbo

Durante su discurso ha señalado cuáles serán las guías de su mandato. "Llevo 40 años ejerciendo la profesión de abogado. Asumo el decanato con la máxima ilusión, compromiso, convencimiento y voluntad de servicio". Alonso ha subrayado que "hay que devolver a la sociedad lo que te ha dado" y, en este sentido, ha afirmado que ha sido "un afortunado" y "ha llegado ahora el momento de servir a todos aquellos que han hecho posible lo que has conseguido". A lo que ha añadido que no va "a regatear ningún esfuerzo en que así sea". Además, Alonso ha subrayado que se propone "ser el decano de todos, de los más de 77.000 abogados, de los que nos han votado y los que no". Y, así, ha mencionado, entre otros, a los abogados ejercientes y no ejercientes; jóvenes y veteranos; abogados de empresa, etc. Finalmente, ha hecho hincapié en dos colectivos que considera que requieren especial atención por parte de la institución: los jóvenes que inician su andadura en la profesión y los abogados del turno de oficio.

También ha apuntado, ante la presencia de numerosas autoridades del ámbito de la política y la judicatura, que el Colegio "será apolítico, pero estará firmemente alineado con el Estado de Derecho, la defensa de la Constitución y del más absoluto respeto a las leyes y decisiones de los tribunales, un Colegio absoultamente comprometido con la unidad de nuestro país". Además, Alonso ha aprovechado la presencia en la sala de María Eugenia Gay, decana del Colegio de Abogados de Barcelona, para tender la mano a dicha institución con el objetivo de trabajar conjuntamente por el interés común de la profesión y por el compromiso de cumplir con la función social de la abogacía: "Me hace especialísima ilusión que esté entre nosotros la decana del Colegio de Abogados de Barcelona porque estoy convencido de que entre los colegios de Madrid y Barcelona podemos hacer mucho".

El decano insistió, además, en la importancia de "dar a la abogacía madrileña el papel y la relevancia que nuestra profesión debe tener en la sociedad civil y ante las Administraciones Públicas. Nos tenemos que creer lo que somos, un actor fundamental en el mundo político y social". Y afirmó que "es por eso por lo que nuestra voz tiene que ser oída, con la capacidad de influencia acorde a lo que somos".

Dirigiéndose a las autoridades presentes, Alonso ha subrayado que colaborarán con las instituciones públicas, pero también exigirán ocupar el papel que les corresponde como institución: "El Colegio va a ofrecer la más estrecha y leal colaboración, pero, al mismo tiempo, no nos va a temblar el pulso al exigir el respeto al abogado, especialmente en el ejercicio del derecho de defensa". Ha finalizado su discurso señalando que quieren "un colegio útil", en el que se fomenten cuestiones como la formación, la búsqueda de oportunidades profesionales o la tecnología, "un colegio en pleno siglo XXI". Su objetivo será, además, "que la ciudadanía sea consciente de la importancia de la profesión de abogado, que nos sintamos orgullosos de ser abogados y abogadas con total independencia, y para ello necesitamos un Colegio fuerte".

En conversación con los medios, posterior al acto de toma de posesión, José María Alonso ha subrayado su intención de mantener numerosas reuniones con diversos interlocutores, de la sociedad civil, la política y diversas instituciones, con el objetivo primordial de que la voz de la abogacía sea escuchada. Además, ha insistido en que la elaboración de una Ley Orgánica del derecho de defensa debe ser un objetivo primordial y por el que se compromete a trabajar activamente.

La nueva junta

Junto al decano José María Alonso han tomado posesión de sus cargos Begoña Castro Jover (Vicedecana), Ángela Cerrillos Valledor (Diputada 2ª), Eugenio Ribón Seisdedos (Diputado 3º), Mª Dolores Fernández Campillo (Diputada 4ª), Juan Gonzalo Ospina Serrano (Diputado 5º), Manuel José Martín Martín (Diputado 6º), Luis Fernando Guerra García (Diputado 7º), Raúl Ochoa Marco (Diputado 8º), María Segimón de Manzanos (Diputada 9ª), Esther Montalvá Medina (Diputada 10ª), Isabel Zapata Cirugeda (Tesorera), Emilio Ramírez Matos (Bibliotecario) y José Ignacio Monedero Montero de Espinosa (Secretario).