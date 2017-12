La huella de los bancos centrales explicada en ocho gráficos

Precios distorsionados en todo el mercado de deuda

Las enormes y constantes compras de deuda de los bancos centrales han distorsionado por completo el mercado de renta fija. Sus precios no reflejan con la misma fidelidad de antes la capacidad de pago del emisor ni su solidez financiera. En el caso de la zona euro, sigue habiendo un comprador, el BCE, que sostiene la demanda y que provoca el alza de precios también en los activos que no compra. El mercado high yield es un claro ejemplo de esa distorsión, con rentabilidades en mínimos históricos que para mucho son excesivas y no responden al mayor riesgo de impago de estos títulos.