El iPhone S4 4 podría llegar con una gran sorpresa en la conectividad, ¿cuál?

Muchos usuarios anhelan tener un iPhone sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero. Sin embargo, Apple se ha caracterizado por mantener un perfil elevado en el precio de sus productos, incluyendo sus smartphones. La compañía, que en 2023 lideró la venta global de móviles por primera vez en su historia, se centra en el segmento premium, donde ostenta un 71% de participación en el mercado de dispositivos de más de 600 dólares.

La estrategia de Apple se basa en la exclusividad, lo que le ha permitido alcanzar un éxito notable. Sin embargo, la empresa también necesita atraer nuevos usuarios para mantener su liderazgo y alimentar los ingresos de la App Store. Encontrar el equilibrio entre exclusividad y expansión es un desafío constante.

El iPhone SE 4: una esperanza en el horizonte

La serie SE de Apple es la alternativa más económica dentro del ecosistema iOS. Tras meses de rumores, nuevas informaciones del portal TheElec revelan detalles del que será el iPhone SE 4, la próxima generación que podría acercar la manzana a más usuarios.

Se espera que el iPhone SE 4 incorpore una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, una novedad en la serie que elevaría su nivel. El diseño y chasis serían similares al del iPhone 14, con el chip A15 Bionic como motor principal y Face ID como método de identificación biométrica.

Además, se indica que el iPhone SE 4 prescindiría del botón de inicio Touch ID, una característica distintiva de la serie. En cuanto al módem, Apple podría implementar un diseño propio, reemplazando los chips de Qualcomm y reduciendo su dependencia de proveedores externos. La cámara trasera, aunque no sería la más avanzada del mercado, contaría con un sensor de 48 megapíxeles de alta resolución.

Otros detalles que se esperan de este terminal

La conectividad del iPhone SE 4 se adaptaría a la normativa europea con la inclusión del puerto USB tipo C para carga y datos. En cuanto al precio, si bien sería el iPhone más económico de Apple, pero superaría con creces el coste de la gama media con Android. Es decir, que no habría cambio alguno en la firma de proceder de la compañía de Cupertino. Y, esto, para una buena cantidad de usuarios no son precisamente buenas noticias.

El iPhone SE 4 aún no tiene fecha de lanzamiento oficial. Su llegada podría generar un impacto en el mercado, acercando la experiencia iOS a un público más amplio con esta nueva generación. Sin embargo, la barrera del precio sigue siendo un obstáculo importante para muchos usuarios. Está claro que esta gama de producto representa un paso en la dirección correcta para Apple, pero aún queda camino por recorrer para democratizar el acceso a sus dispositivos. La compañía deberá encontrar un equilibrio entre mantener su imagen de exclusividad y atraer a nuevos usuarios sin canibalizar la venta de sus modelos más premium.