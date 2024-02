Cómo utilizar tu teléfono o tablet con Android para reconocer cualquier planta

Es de lo más normal no saber el nombre de cada planta con la que te encuentras cuando sales a la calle, y especialmente si el paso es por el campo. Por suerte, en la era digital, hay aplicaciones para Android que pueden serte de gran ayuda, y hasta los conservacionistas profesionales recurren a estas herramientas para facilitar su trabajo. Te mostramos un par de ellas gratuitas que ofrecen buenos resultados.

Conocer el nombre de una planta es el primer paso para aprender a cuidarla adecuadamente y sacarle el máximo provecho a tu entorno. Por lo tanto, otra de las cosas que puedes conseguir teniendo la información adecuada es que no sea el responsable de la muerte de toda planta que cae en tus manos. Por lo tanto, te recomendamos que le des una oportunidad a alguna de ellas.

Blossom, una opción que lo tiene todo

Esta es una excelente herramienta que destaca por su simplicidad y eficacia, a la vez que tiene una base de datos excelente. A diferencia de otras aplicaciones que existen, pero que son de pago, Blossom presenta la información de una manera más directa y fácil de entender. Con este desarrollo, puedes hacer fotos para identificar plantas o diagnosticar su salud. Además, ofrece la opción de guardar las plantas identificadas en tu jardín para encontrarlas fácilmente más tarde.

Play Store

Este desarrollo está completamente traducido, por lo que su uso es de lo más sencillo. Además, ocupa poco espacio en el almacenamiento de tu terminal Android, por lo que todo son ventajas. Este es el enlace que tienes que utilizadlo para proceder a su descarga desde la tienda Play Store (por lo que todo es muy seguro).

Otra buena opción: Google Lens

Esta es una propuesta diferente, pero a la que no le falta utilidad. Esta aplicación no se limita a identificar plantas, sino que su función principal es identificar cualquier objeto que fotografíes. Al capturar una imagen, Google Lens realiza una búsqueda visual en el buscador de la conocida compañía de Mountain View y te proporciona resultados basados en lo que la inteligencia artificial es capaz de deducir que has adquirido.

Play Store

Si bien Google Lens puede ser útil para identificar plantas, tiene sus limitaciones. Dependes de que Google adivine con precisión qué objeto has fotografiado, lo que no siempre sucede. Además, la calidad de los resultados puede variar. Pero para los que comienzan o buscan algo que sea de uso puntual, es una buena herramienta. Su descarga la realizas desde aquí.

En resumen, tanto Blossom como Google Lens son herramientas útiles para identificar plantas, cada una con sus propias características y enfoques. La elección entre una u otra dependerá de tus preferencias personales y de tus necesidades específicas. Ambas aplicaciones están disponibles para dispositivos Android y pueden descargarse de forma gratuita -aunque la primera opción ofrece una suscripción premium para obtener funciones adicionales-.