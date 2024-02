Estos pendientes inteligentes cuidarán tu salud como nunca: miden la temperatura y mucho más

El mercado de los wearables está en constante evolución. Primero fueron los relojes inteligentes, más tarde llegaron las pulseras de actividad. Y recientemente hicieron acto de presencia los anillos inteligentes, con el Galaxy Ring de Samsung como principal exponente. Ahora, le toca el turno a los pendientes inteligentes, un gadget perfecto para cuidar de tu salud.

En este caso hablamos de Thermal Earring, un dispositivo portátil presentado por investigadores de la Universidad de Washington, y que son capaces de monitorizar en tiempo real la temperatura del lóbulo de la oreja del usuario. Además, su precisión es mayor que en un reloj inteligente.

Además, Thermal Earring también es capaz de monitorizar otros valores importantes, como signos de estrés, alimentación, ejercicio y ovulación. Un prototipo de pendiente inteligente que tiene un peso mínimo y un autonomía de hasta 28 días.

Thermal Earring, así son los primeros pendientes inteligentes para monitorizar tu salud

Su sistema incluye un clip magnético que sujeta un sensor de temperatura a la oreja del usuario, mientras que otro sensor que cuelga se encarga de medir la temperatura ambiente. Lo mejor es que puedes personalizar el pendiente en función de tus gustas, ya que utiliza moldes de resina, pudiendo añadir todo tipo de formas, como una flor, una piedra preciosa o más.

Un producto presentado por un equipo de investigación de la Universidad de Washington en Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies y que va a tener mucho recorrido.

ampliar foto Universidad de Washington

De momento, no están a la venta y no han dicho nada de posibles precios, pero es un gadget que pinta de lo más interesante. Principalmente, porque Thermal Earring es un producto lo suficientemente pequeño para pasar por un pendiente tradicional, pero con suficiente tecnología para medir diferentes parámetros de tu salud, además de tener que cargarlo cada 28 días.

¿Cómo han conseguido una autonomía tan alta? Evitando que este juego de pendientes inteligentes se conecte constantemente con el móvil, ya que va recopilando datos y sólo se vinculará con tu teléfono cuando abras la app para ver estos valores.

Como explica el coautor principal Qiuyue (Shirley) Xue , estudiante de doctorado de la Universidad de Washington en el Paul G. Escuela Allen de Ingeniería y Ciencias de la Computación. "Uso un reloj inteligente para realizar un seguimiento de mi salud personal, pero descubrí que mucha gente piensa que los relojes inteligentes no están de moda o son voluminosos e incómodos. También me gusta usar aretes, así que empezamos a pensar en qué cosas únicas podemos obtener del lóbulo de la oreja. Descubrimos que sentir la temperatura de la piel en el lóbulo, en lugar de en la mano o la muñeca, era mucho más preciso. También nos dio la opción de colgar parte del sensor para separar la temperatura ambiente de la temperatura de la piel”. Así que está claro que en un futuro este gadget se va a convertir en un habitual.