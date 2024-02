Si te has instalado esta app en tu iPhone, bórrala de inmediato: es un estafa

El malware campa a sus anchas en nuestros teléfonos y otros dispositivos. Lo cierto es que no hay semana en la que no avisemos de una app maliciosa. Pero esta vez no hablamos de una aplicación para Android. Sí, se ha colado una app maliciosa en la App Store, y la podrías haber instalado en tu teléfono.

Lo peor de todo es que hablamos de una aplicación maliciosa que se hace pasar por LastPass, por lo que debes borrarla de inmediato de tu teléfono. Y si la has abierto y empezado a utilizar, más vale que cambies tus contraseñas de LastPass lo antes posible.

Se la cuelan a Apple: esta app maliciosa llegó a la App Store

Por si no conoces esta app, LastPass es un gestor de contraseñas que ofrece a los usuarios una plataforma segura para almacenar contraseñas, datos de formularios y otra información sensible en una bóveda cifrada. LastPass utiliza un modelo de seguridad de conocimiento cero, lo que significa que solo el usuario tiene acceso a sus contraseñas y datos; ni siquiera LastPass puede acceder a esta información.

El problema es que los ciberdelincuentes consiguieron pasar el filtro de la App Store, de momento no se sabe cómo, con una app llamada LassPass. Sí, casi igual que LastPass. Además, crearon un diseño calcado al de la app original, provocando un buen engaño a los incautos que se la descargaron.

Tal y como informan desde Phone Arena, Apple no tardó demasiado en borrar la aplicación, pero ya se la habían descargado algunos usuarios. Sí que es cierto que, viendo las faltas de ortografía que hay en la descripción, sumado a las pocas descargas que hay y la falta de comentarios debería hacer sospechar a cualquiera. Pero teniendo en cuenta lo segura que suele ser la tienda de aplicaciones de Apple, más de un usuario la habrá descargado la app maliciosa LassPass pensando que es LastPass.

Teniendo en cuenta que esta falsa aplicación que simula LastPass ha estado 21 días activa en la App Store, hasta que los propietarios de la app oficial denunciaron este engaño ante la App Store y Apple ha borrado en 24 horas la app.

Así que, si tienes un iPhone y recientemente te has descargado LastPass en la App Store, más vale que revises tu teléfono, porque si has descargado LassPass deberás borrarla lo antes posible en tu iPhone y cambiar las contraseñas de LastPass antes de que las usen de forma fraudulenta.