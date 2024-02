YouTube ya trabaja en una app oficial para las Apple Vision Pro

Está claro que las Apple Vision Pro están superando las expectativas de la compañía de la manzana mordida. Para empezar, las reservas de estas gafas de realidad mixta van viento en popa. Además, las primeras impresiones no podrían ser más positivas. Aunque no es todo bueno en las Vision Pro de Apple, ya que no cuentan con soporte para Netflix, ni lo tendrán en un futuro próximo.

Aunque si vives en Estados Unidos y te has comprado unas gafas de realidad virtual y mixta de Apple, te traemos una gran noticia: YouTube lanzará una app oficial. Sí, sorpresa mayúscula ya que en principio Google no iba a a lanzar una aplicación dedicada de su plataforma de vídeos en streaming.

YouTube lanzará una app dedicada para las Apple Vision Pro muy pronto

O esto es lo que se desprende de la última publicación de The Verge, donde indican que han recibido un correo de Jessica Gibby, portavoz de YouTube explicando que “estamos emocionados de ver el lanzamiento de Vision Pro y lo apoyamos garantizando que los usuarios de YouTube tengan una excelente experiencia en Safari. No tenemos ningún plan específico para compartir en este momento, pero podemos confirmar que una aplicación Vision Pro está en nuestra hoja de ruta”.

En un principio, YouTube dijo que no lanzaría una app dedicada, pero parece que la compañía ha cambiado de opinión. Y parece que el éxito que están teniendo estas gafas de realidad mixta han hecho que la gran G cambie de opinión.

Es cierto que no ha dado una fecha exacta, pero el hecho de que la portavoz de YouTube confirme que ya están trabajando en la aplicación oficial de su plataforma para las Apple Vision Pro es una excelente noticia para los propietarios de estas gafas de realidad aumentada y virtual.

Además, Google lleva ofreciendo vídeos en 3D desde 2011, y en 2016 con soporte 360 grados. Pero se utilizan más bien poco, por lo que la llegada de las Apple Vision Pro podría ayudar a mejorar la visualización de este tipo de vídeos.

Está claro que las Apple Vision Pro van a revolucionar el sector. Es cierto que hay cosas que no tienen mucho sentido, como las limitaciones al compartir este gadget, o que no puedas geolocalizar las gafas inteligentes de Apple si las pierdes.

Pero está claro que, pese a su alto precio - 3,499 dólares -, está siendo un éxito de ventas. Y eso que de momento solo se vende en Estados Unidos...