Los gadgets del futuro tendrán una autonomía de 50 años gracias a ¡baterías atómicas!

En los últimos años estamos viendo tecnologías que antes eran solo un sueño, o de esos gadgets que encontramos en películas de ciencia ficción. Sin ir más lejos, en este pasado CES 2024 hemos visto televisores transparentes. Y ya no hablemos de Samsung, que marcó un antes y un después al lanzar la primera generación de teléfonos plegables. Ahora son uno más en el catálogo de los principales fabricantes.

Hablando de móviles, el gran talón de Aquiles de estos dispositivos es su limitada autonomía. Aún recuerdo con cariño mi Samsung Galaxy Note 4, que me ofrecía hasta dos días de batería. Algo que no he vuelto a vivir.

Pero parece que por fin se ha encontrado una solución. Hasta ahora, había un techo tecnológico que impedía mejorar las baterías. Hemos visto prototipos de grafeno, pero nada tangible. Y Betavolt Technology, una empresa china de semiconductores, puede haber marcado un antes y un después al presentar la primera batería que funciona con energía atómica.

Una batería nuclear para cambiar nuestros gadgets

No es una broma: esta empresa ha sorprendido al mundo anunciando una batería nuclear que funciona con energía atómica. ¿Lo más sorprendente? Puede tener una vida útil de 50 años, sirve para todo tipo de dispositivos y encima no requiere ningún tipo de mantenimiento.

Parece un sueño hecho realidad, y apunta al futuro del sector tecnológico, pero hay muchos cabos que atar antes de que un producto de estas características se convierta en una realidad. Sencillamente el miedo a la radiactividad es un tema serio. Y es que esta batería genera energía desintegrando hisopos radiactivos, de igual manera que lo hace una central nuclear, pero salvando las distancias.

Y antes de lanzar campanas al vuelo, esta batería nuclear llamada BV100 es un prototipo. Ha pasado las pruebas preliminares, pero todavía falta mucho camino por delante para convertir esta pila en una realidad.

Pero que Betavolt haya dejado claro que su producto va a cambiar el mundo, esperemos que no sea otro prototipo que no se convierte en una realidad. Ya que la idea de tener una autonomía casi infinita pinta muy bien.

¿Cómo ha conseguido Betavolt este hito? A través de una pila atómica con el isótopo niquel-63, que se transforma en un isótopo estable con un periodo de desintegración de casi 100 años. No todos los isótopos se desintegrarán en este periodo ,algunos tardarán horas, semanas…

Y la clave está en esta semidesintegración, un proceso muy prolongado y que garantiza la seguridad de esta pila. Además, puede trabajar en temperaturas desde -60 a 120 grados, por lo que su uso es de lo más variado..

De momento hay que ser cauteloso, dejar que Betavolt haga su trabajo y ver si en unos años se convierten en una realidad. Por que la idea de prescindir de cargadores de por vida suena un sueño hecho realidad para muchos de nosotros.