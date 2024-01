Xiaomi, Samsung y Apple acaparan el 70% de la venta de móviles

Aunque cada vez hay más competidores en el mercado de la telefonía, los últimos datos apuntan a que hay tres actores principales en el sector.Xiaomi, Samsung y Apple son los fabricantes que más teléfonos venden en España.

Tres colosos que dominan el sector de los smartphones con puño de hierro, acaparando el 70,9% de las ventas totales en nuestro país. Aunque, también vemos otros grandes perjudicados. Y HONOR se hundió en pleno Black Friday en España, como indican desde Movilzona, la fuente de la filtración.

OPPO y Vivo crecen cada vez más en España

Un año más Samsung, Xiaomi y Apple dominan el sector, con unas cifras de ventas que dejan claro el buen hacer de estas firmas. En primer lugar tenemos al fabricante asiático, donde Xiaomi se posiciona como el fabricante que más móviles vende en España, con una cuota de mercado del 28,7%.

En segundo lugar, Samsung alcanza el 21,5% de cuota de mercado para alzarse con el segundo puesto. Mientras que Apple y su 19,3% se corona como tercer fabricante que más teléfonos vende en España.

Además, vemos el auge de firmas como OPPO y Vivo, que desde que han llegado a España no han parado de crecer. En parte gracias a la caída en ventas de Huawei debido al veto por parte de Estados Unidos.

Fabricantes que han hecho los deberes, igual que Motorola con un meritorio 3,3% de cuota de mercado, para ir haciéndose un hueco en un sector de lo más competitivo. Pero en el otro lado tenemos a HONOR, una firma que ha caído en picado.

HONOR no vende teléfonos libres y su cuota de mercado es mínima

Sorprende el caso de la firma asiática, que desde que se separó de Huawei no ha sabido dirigir correctamente el rumbo. Al punto de que en 2023 las ventas de teléfonos HONOR ha sido desastrosa.

En el informe de ventas en nuestro país al que ha accedido Molvizona, podemos ver su volumen de ventas ha caído. Al punto de que en la semana 34 tenía una cuota del 5% entre mercado libre y operadoras.

Lo más curioso es que cerró el Black Friday 2023, un periodo de ventas muy importante para los fabricantes, con una cuota del 2,6% para finalizar la semana 48 del año con unas cifras nada halagüeñas.

El problema del fabricante no es solo la pérdida de cuota de mercado, sino el hecho de que los únicos móviles distribuidos son modelos HONOR de gama baja a través de operadoras como Orange y MásMóvil que regalan estos modelos tan económicos para aumentar su cuota de clientes.

De esta manera, HONOR no vende teléfonos libres sin operadoras, lo que ha hecho que sus cifras caigan a mínimos. ¿Las razones de la caída de la compañía? En un mercado tan competitivo, si no destacas respecto a tus rivales, o no ofreces una relación calidad - precio destacable, es muy difícil superar a tus rivales.