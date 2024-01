He cambiado a Google por ChatGPT y Bard: ha sido la mejor decisión

Una de las cosas que le sorprendieron a mi mujer cuando nos conocimos era que 'Googleaba" todo. Sí, cada vez que tengo una duda recurro a mi querido buscador. Bueno, cada vez menos desde que he descubierto una de las bondades de ChatGPT y Bard: dar respuestas directas.

Buscar algo en Google es una tarea de lo más habitual. Puede que quieras información de un producto, saber dónde está el médico con el que tienes cita... Pero hay muchas veces en las que buscar información en el navegador te hace perder mucho tiempo.

Entre esquivar resultados de búsqueda patrocinados, y encontrarte con información errónea, más de una vez estás buscando un rato. En cambio, con la llegada de ChatGPT y otras inteligencias conversacionales como Bard, me ahorran mucho tiempo.

Así uso a Bard y ChatGPT como una alternativa a Google.

A la hora de hacer determinadas búsquedas, sigo apostando por Google. Por ejemplo, me encanta cocinar, y prefiero ver las fotos de referencia y seguir webs de recetas con las que ya he creado suculentos platos.

Pero para muchas búsquedas rápidas, ChatGPT o Bard me dan respuestas muy superiores. Por ejemplo, ahora estamos tratando un problema médico de mi mujer, y ha surgido una posible complicación relacionada con una pancreatitis.

Así que, como verás en la imagen que encabeza estas líneas, hice la búsqueda en ChatGPT "¿una pancreatitis se vería en un PET?". Podrás comprobar que la respuesta de la IA es completa y rápida. En cambio, haced la misma búsqueda en Google, y el resultado es desalentador. Debería haber entrado en todo tipo de páginas hasta encontrar la respuesta.

En cambio, la IA ha respondido en segundos, y me ha dado la información que necesito. Y lo mismo sucede en todo tipo de búsquedas. Si quiero saber cuáles son las razones por las que se puede demostrar que el hombre llegó a la Luna, ChatGPT me da una respuesta directa.

Sí, haciendo la misma búsqueda en Google también tienes respuestas de calidad. Pero claro, tardo más tiempo entre aceptar cookies y hacer la correspondiente criba. Además, ahora que puedes instalar inteligencias artificiales como ChatGPT o Bard, me ha ayudado a abandonar Google a la hora de realizar todo tipo de búsquedas.

Por no hablar de viajes, donde ChatGPT me ahorra horas de esfuerzos a la hora de planificar una escapada a cualquier ciudad. Así que, algo que pensaba que no pasaría nunca ha sucedido: he encontrado un buen sustituto a Google, y su nombre es IA.